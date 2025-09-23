Tạo nguồn lực để học sinh, sinh viên, học viên tiếp cận các ngành STEM

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã giải ngân những khoản vay đầu tiên cho sinh viên trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ29) về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian theo học (gọi tắt là các ngành STEM).

Giải ngân nguồn vốn chương trình tín dụng theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg cho gia đình ông Đinh Quang Chương, ở thôn Ngọc Sơn, xã Yên Định.

Sau chưa đầy một tuần làm thủ tục, gia đình ông Đinh Quang Chương, ở thôn Ngọc Sơn, xã Yên Định đã có mặt tại Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Định để hoàn tất số tiền được vay. Gia đình ông Chương là một trong những khách hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh được vay vốn theo chương trình tín dụng ưu đãi ngành STEM. Được biết, cuối tháng 8 vừa qua, con trai ông là cháu Đinh Quang Huy Phước thi đỗ vào ngành Kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Nhận được giấy báo nhập học của con, gia đình vừa vui vừa lo lắng bởi chi phí học tập của cháu là khá lớn so với hoàn cảnh gia đình. Biết đến chương trình tín dụng ưu đãi ngành STEM, gia đình ông đã được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và được vay tổng số tiền 360 triệu đồng để trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác cho con trong suốt 4 năm học. Ông Chương cho biết: “Được vay vốn từ NHCSXH với lãi suất thấp, số tiền vay đủ để lo học phí cho cả 4 năm đại học và chi trả sinh hoạt phí cho con. Không những thế, con trai sau khi học xong ra trường đi làm rồi mới phải trả khoản vay này, giúp giảm áp lực kinh tế cho gia đình”.

Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Yên Định, Phùng Bá Hồng, cho biết: “Ngân hàng đang chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đẩy mạnh truyền thông để người dân nắm bắt chính sách mới; tập trung rà soát đối tượng, tiếp nhận nhu cầu xin vay vốn, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân kịp thời đến khách hàng theo đúng quy định của Nhà nước”.

Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng, ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội thì việc tạo nguồn lực để nhiều học sinh, sinh viên, học viên tiếp cận các ngành STEM được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển đất nước. Đây là chương trình tín dụng ưu đãi mới, do vậy, NHCSXH Thanh Hóa đang khẩn trương tuyên truyền về điểm mới, các điều kiện về người vay đến từng đơn vị ủy thác cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn ở mỗi thôn, xóm.

Theo QĐ29 của Thủ tướng Chính phủ, học sinh, sinh viên, học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang theo học các ngành STEM được vay vốn tín dụng từ NHCSXH. Với chương trình tín dụng này, khách hàng vay vốn để trang trải toàn bộ học phí (sau khi trừ học bổng và hỗ trợ khác) cùng với sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng/tháng. Khách hàng vay vốn đến 500 triệu đồng/người học thì không yêu cầu tài sản bảo đảm; vay vốn trên 500 triệu đồng/người học thì phải thực hiện bảo đảm tài sản theo quy định. Việc giải ngân được thực hiện theo từng năm học với lãi suất cho vay chỉ 4,8%/năm. Với mức vay cao, lãi suất thấp, thời gian trả nợ linh hoạt và không yêu cầu tài sản bảo đảm cho khoản vay từ dưới 500 triệu đồng.

Chính sách tín dụng mới theo QĐ29 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ hỗ trợ thiết thực cho người học, mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay NHCSXH Thanh Hóa thực hiện phương thức cho vay chủ yếu thông qua hộ gia đình, với đại diện hộ là người đứng tên vay vốn. Trong những trường hợp đặc biệt: khi hộ không còn thành viên đủ 18 tuổi, mất khả năng lao động hoặc thiếu năng lực hành vi dân sự thì người học có thể trực tiếp đứng tên vay vốn.

QĐ29 hỗ trợ học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các ngành STEM yên tâm học tập, cống hiến, đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành STEM để đóng góp vào mục tiêu đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. NHCSXH Thanh Hóa cũng đã chủ động chuẩn bị đủ nguồn vốn, đồng thời khẩn trương rà soát, nắm bắt nhu cầu vốn vay để triển khai giải ngân kịp thời, hiệu quả chương trình.

Cùng với việc tập trung triển khai nguồn vốn ưu đãi cho vay học ngành STEM, NHCSXH Thanh Hóa cũng đang tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên theo Quyết định 157 của Chính phủ với mục tiêu “Không để bất kỳ học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì thiếu kinh phí”. Qua đó “chắp cánh” cho ước mơ học hành, tạo dựng tương lai cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lương Khánh