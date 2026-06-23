Tạo cầu nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, sức mua của thị trường chưa phục hồi đồng đều, tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu. Qua đó, không chỉ tạo cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng, giúp nhiều đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh tìm kiếm, mở rộng thị trường khách hàng mà còn là bước đi chiến lược để khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường nội địa, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Sản phẩm nước mắm Hải Châu được giới thiệu tại phiên chợ nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Những đơn hàng sản xuất gạo ST25 VinaGreen; nếp cái hoa vàng Ngàn Nưa với số lượng lớn đang được Công ty CP Đầu tư phát triển VinaGreen khẩn trương thực hiện. Đây là những đơn hàng từ các hợp đồng kinh tế đã được công ty ký kết thông qua Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Ông Đỗ Minh Thủy, Chủ tịch HĐQT công ty, cho biết: “Năm 2026, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu còn đối diện nhiều khó khăn, VinaGreen xác định chiến lược trọng tâm là khai thác mở rộng về thị trường nội địa. Do đó, công ty đã tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu do các bộ, ngành, địa phương tổ chức để kết nối thêm đối tác, khách hàng và mở rộng đại lý phân phối sản phẩm. Sự tin tưởng lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng ngay tại các hội chợ lớn như Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 chính là cơ sở quan trọng để công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất”.

Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, hằng năm, tỉnh Thanh Hóa đều tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm trong tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hội chợ thương mại, hội nghị kết nối cung- cầu tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài ra, việc xúc tiến thương mại còn được đẩy mạnh trên các nền tảng số, sàn giao dịch thương mại điện tử; quảng bá sản phẩm thông qua hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm an toàn, chợ dân sinh. Thông qua đó, hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp thiết lập các kênh phân phối, từng bước hình thành các chuỗi cung ứng và tiêu thụ hàng hóa ổn định, bền vững, tăng doanh số bán hàng bình quân từ 15 - 20%/năm.

Vừa trở về từ Hội chợ thương mại Festival Huế năm 2026, bà Đỗ Thị Hà, chủ cơ sở sản xuất chè sạch Chính Hà, chia sẻ: “Từ đầu năm đến nay chúng tôi đã được tỉnh hỗ trợ tham gia 5 chương trình xúc tiến thương mại. Thông qua các hoạt động đã giúp đơn vị quảng bá, giới thiệu tới người tiêu dùng những sản phẩm chè sạch, ngon, chất lượng đã được kiểm định và truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Sau mỗi cuộc tham gia xúc tiến thương mại, chúng tôi cũng được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, doanh số tiêu thụ tăng lên đáng kể. Năm nay, chúng tôi đang phấn đấu tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ lên 20 - 30% so với cùng kỳ”.

Tại các phiên chợ nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026, không khí mua bán, trao đổi hàng hóa cũng rất sôi động. Ông Nguyễn Văn Quy, Giám đốc Công ty CP Nước mắm Hải Châu, cho biết: “Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất như chúng tôi, giá trị mà các phiên chợ mang lại không chỉ được tính bằng doanh thu bán hàng. Quan trọng hơn, đây là cơ hội để quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, lắng nghe những phản hồi thực tế từ thị trường để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Qua mỗi lần tham gia, công ty cũng đã mở rộng được mạng lưới khách hàng, tìm kiếm thêm đối tác tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm”.

Nhờ tăng cường các hoạt động kết nối, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, 5 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,8% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 2,94 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt gần 109 nghìn tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi thì việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đang trở thành điểm tựa quan trọng đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tổ chức từ 2 - 3 hội chợ, triển lãm thương mại cấp tỉnh mỗi năm; từ 3- 5 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và khu công nghiệp; từ 5 - 10 chương trình kết nối cung- cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên tiếp tục được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử với tỷ lệ tăng từ 20 - 30% mỗi năm. Bên cạnh đó, hỗ trợ ít nhất 300 lượt HTX, hộ kinh doanh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại và chuyển đổi số hằng năm... Điều này không chỉ hướng tới mục tiêu giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm chi phí, mở rộng thị trường mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Khi sức mua được cải thiện, hệ thống phân phối tiếp tục mở rộng sẽ tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.

Bài và ảnh: Thanh Thảo