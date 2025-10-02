Tăng cường quản lý hành nghề y, dược tư nhân

Theo thống kê của Sở Y tế, trên địa bàn Thanh Hóa hiện có hơn 1.700 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; 4.195 cơ sở kinh doanh dược; 3.950 cơ sở hành nghề dược tư nhân. Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân (HNYDTN) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.

Các sở, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, từng bước tăng cường kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật của các cơ sở HNYDTN. Hệ thống y tế tư nhân đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng các kỹ thuật cao, triển khai kỹ thuật mũi nhọn, kỹ thuật chuyên sâu trong khám, chữa bệnh, góp phần đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh ngày càng cao của người dân và giảm tải cho các bệnh viện công lập.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý của các cơ quan chức năng và việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở HNYDTN trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, do thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập một số sở, ngành, theo đó, chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành và UBND xã, phường đã có thay đổi. Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý Nhà nước về HNYDTN trên địa bàn tỉnh, nhằm phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các xã, phường; ngày 20/8/2025 Sở Y tế đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND thay thế Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động HNYDTN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chỉ thị phân công rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các xã, phường đảm bảo phù hợp với thực tiễn, sự thống nhất, đồng bộ trong công tác quản lý Nhà nước về HNYDTN trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế là cơ quan chủ trì đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường công tác quản lý HNYDTN trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó đã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở hiểu đúng và làm đúng quy định của pháp luật, đồng thời tập trung tăng cường phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở HNYDTN trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy có nhiều cơ sở tuân thủ đúng quy định trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật. Từ tháng 6/2025 đến nay, Sở Y tế đã chủ trì tiến hành nhiều đợt kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, tổng số gần 20 cơ sở vi phạm và bị xử phạt tổng số tiền lên đến 350 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, nhiều cơ sở còn bị phạt hình thức bổ sung như đình chỉ hoạt động 7,5 tháng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh 3 tháng, thậm chí một số cơ sở bị thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...

Mới đây, Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường. Qua kiểm tra, cơ sở vi phạm quảng cáo thuốc khi chưa được cấp giấy phép lưu hành (sản phẩm thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường do Công ty sản xuất, đóng gói, ghi địa chỉ cơ sở sản xuất phố 1, Lâm Xa, thị trấn Cành Nàng, Bá Thước, Thanh Hóa chưa được cấp có thẩm quyền cấp đăng ký lưu hành; Không báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề theo quy định của pháp luật; niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh)... Sở Y tế đã yêu cầu Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường rà soát, khắc phục những tồn tại đoàn kiểm tra nêu ra, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở số tiền 82 triệu đồng.

Dược sĩ CKII Lê Anh Hiếu, Trưởng phòng Quản lý HNYDTN, Sở Y tế cho biết, "để tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa y tế công và y tế tư nhân, thúc đẩy phát triển cả hệ thống y tế của tỉnh và góp phần chăm sóc tốt nhất sức khoẻ cho Nhân dân, Sở Y tế sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý HNYDTN như nâng cao chất lượng cấp giấy phép hoạt động; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong việc quản lý các cơ sở y tế tư nhân; tăng cường phối hợp liên ngành và các địa phương trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, xử lý các đơn vị không phép hoặc hoạt động vượt quá chuyên môn cho phép. Bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước, người dân cần tự bảo vệ mình bằng cách tìm đến những cơ sở uy tín, có công khai đầy đủ các thông tin về giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề để được chăm sóc sức khoẻ một cách tốt nhất".

