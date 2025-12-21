Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa tiếp nhận hệ thống máy nội soi tiêu hóa tiên tiến

Chiều 21/12, Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa đã tiếp nhận hệ thống máy nội soi tiêu hóa tiên tiến, chất lượng cao do gia đình Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Long, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật trao tặng.

Gia đình Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Long, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao tặng hệ thống máy nội soi tiêu hóa tiên tiến, chất lượng cao cho Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa.

Dự chương trình có đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa; ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; đại diện Trường Đại học Y Hà Nội; Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật; lãnh đạo UBND xã Hoằng Hóa.

Các đại biểu dự chương trình.

Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Long chia sẻ, xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng y tế cơ sở - nơi có nhu cầu về trang thiết bị phục vụ chẩn đoán, điều trị để người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương, gia đình ông đã quyết định trao tặng Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa hệ thống máy nội soi tiêu hóa tiên tiến, chất lượng cao của hãng Fujifilm (Nhật Bản).

Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Long phát biểu tại chương trình.

Đây là hệ thống máy nội soi hiện đại bao gồm đầy đủ thiết bị đi kèm như: bộ xử lý, màn hình, các ống nội soi dạ dày và trực tràng, bình nước, bộ thử rò rỉ... Hệ thống được trang bị công nghệ quang học và xử lý hình ảnh tiên tiến, ổn định cao do Công ty Fujifilm (Nhật Bản) phát triển, sẽ hỗ trợ bác sĩ phát hiện tổn thương sớm, đặc biệt hữu ích với phát hiện, nhận biết ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với gia đình Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Long và các nhà tài trợ đã hỗ trợ, đồng hành cùng ngành y tế Thanh Hóa. Món quà được trao tặng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa trên hành trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hệ thống máy nội soi tiêu hóa hiện đại sẽ góp phần triển khai và mở rộng danh mục kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị các bệnh tiêu hóa, gan mật tại Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa; góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới số hóa hoạt động khám, chữa bệnh và thực hiện bệnh án điện tử trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, tạo sự bước chuyển mình mạnh mẽ cho y tế địa phương.

Sở Y tế Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa cam kết sẽ sử dụng trang thiết bị đúng mục đích, hiệu quả, bảo quản tốt để phát huy tối đa giá trị.

Gia đình Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Long nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tại chương trình, gia đình Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Long đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì có nhiều đóng góp trong hỗ trợ trang thiết bị, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho ngành y tế tỉnh Thanh Hóa, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống máy móc được lắp đặt, sử dụng tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa.

Sau lễ trao tặng, các đại biểu đã tham quan hệ thống máy móc được lắp đặt tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa và hướng dẫn thực hiện một số ca nội soi dạ dày, đại tràng.

Trước đó, Giáo sư, Tiến sĩ Đào Văn Long cùng các thầy giáo, y bác sĩ của Trường Đại học Y Hà Nội đã trực tiếp đào tạo cho đội, ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hoằng Hóa để nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, vận hành thuần thục thiết bị mới, phục vụ công tác khám chữa bệnh.

