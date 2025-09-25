Tăng cường đồng thuận, nâng cao đời sống Nhân dân xã biên giới Mường Mìn

Chiều 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Mìn đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham gia của 80 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Tại Đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Mường Mìn thuộc miền núi cao, biên giới của tỉnh, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Toàn xã có 14,5km đường biên giới, có 5 bản, 614 hộ, 2.991 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc: Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm chủ yếu, với trên 85% dân số.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Mường Mìn khai mạc Đại hội.

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát động, tổ chức thực hiện có hiệu các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, tập hợp Nhân dân nỗ lực, ra sức thi đua phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nổi bật là, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc có nhiều chuyển biến rõ nét. Nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ có nhiều đổi mới. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ mặt trận được củng cố, kiện toàn, thường xuyên.

Đại biểu dự Đại hội.

Trong 2 năm (2024-2025), MTTQ đã vận động và tiếp nhận trên 5,4 tỷ đồng để sửa chữa và làm mới 109 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn về nhà ở. Đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhân dân qua lại biên giới thăm thân, tăng cường thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước Việt - Lào.

Đại biểu dự Đại hội.

Thông qua vai trò của MTTQ đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của xã. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt 34,52 triệu đồng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng lấy nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi là chủ đạo. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 6,51%...

Bí thư Đảng ủy xã Mường Mìn Lương Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Với phương châm: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất mục tiêu tổng thể nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể là tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị-xã hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Thông qua đó, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát triển Mường Mìn bền vững và toàn diện. Đồng thời không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân...

Lãnh đạo xã Mường Mìn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Mìn khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 55 vị và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, lần thứ XVI.

Hội nghị lần thứ I, Ủy ban MTTQ xã đã hiệp thương cử Ban Thường trực và các chức danh. Ông Phạm Bá Lập được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Mìn, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đỗ Đức