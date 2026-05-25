Nông dân Thanh Hóa đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng VietGAP

Nhờ áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông dân đã giảm đáng kể việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, hướng tới sản xuất sạch và thân thiện với môi trường. Các sản phẩm nông nghiệp cũng có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên ngày càng được thị trường tin tưởng, giá trị kinh tế được nâng cao.

Mô hình chăn nuôi, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gà theo quy trình VietGAP của hội viên nông dân xã Thọ Xuân.

HTX chăn nuôi gà VietGAP xã Thọ Long được thành lập với 8 thành viên, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gà theo quy trình VietGAP, với tổng vốn điều lệ gần 3 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộ nuôi từ 4.000 - 6.000 con/năm, chủ yếu là gà lai chọi, lai hồ. Mô hình có nhiều ưu điểm như sức đề kháng của con nuôi tốt, dễ nuôi, thích nghi tốt với nhiều môi trường, hiệu quả kinh tế cao, giá bán thường cao hơn gà công nghiệp. Việc thành lập HTX góp phần liên kết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hình thành chuỗi sản xuất khép kín từ con giống, thức ăn, chăm sóc, phòng dịch đến tiêu thụ sản phẩm. Mô hình được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Nhờ áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, nhiều HTX và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đầu tư nhà màng, hệ thống tưới tiết kiệm, ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Điển hình như các mô hình trồng dưa vàng, rau an toàn, ớt xuất khẩu hay vùng lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Các cơ sở sản xuất đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí xây dựng vùng nguyên liệu, cấp chứng nhận và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP. Hỗ trợ hoàn thiện mẫu nhãn mác sản phẩm và cung cấp 27.000 nhãn sản phẩm cho 4 đơn vị trong việc quảng bá thương hiệu, liên kết, mở rộng, phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: mật ong húng chanh, đu đủ lên men của HTX Bản Thổ; đông trùng hạ thảo khô của Công ty TNHH Khoa học công nghệ Đăng Khoa; nước mắm của HTX nước mắm Cự Nham... Cấp phát 100.000 tờ rơi, áp phích tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, nông dân về sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản thực phẩm an toàn. Hội Nông dân tỉnh thông qua chương trình phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp, các viện, trường, trạm trong và ngoài tỉnh đã cung ứng 27.000 tấn phân bón, 1.931kg giống các loại, 150 máy nông nghiệp có chất lượng cho hội viên nông dân.

Cùng với đó, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện ứng dụng chuyển đổi số, cập nhật mã định danh điện tử; hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa. Đến nay đã có 11.538 hộ có tài khoản, gần 39.000 sản phẩm đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart.vn, nền tảng số, mạng xã hội. Giới thiệu 845 sản phẩm có thương hiệu tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh.

Bà Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Ban Thường trực Ban Công tác nông dân tỉnh, cho biết: "Với sự đồng hành tích cực của hội nông dân cùng các cấp, ngành chức năng, hội viên nông dân đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp sạch, an toàn và bền vững theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống người dân mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường".

Bài và ảnh: Hoàng Lan