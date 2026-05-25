Đông Tiến đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Năm 2026, phường Đông Tiến thực hiện 48 dự án, trong đó có 38 dự án chuyển tiếp, còn lại là dự án khởi công mới. Đảm bảo các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đặt ra, ngoài nỗ lực sớm có mặt bằng sạch, phường Đông Tiến còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công.

Hơn 1,2km/1,6km dự án “Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trường THCS đến ngã ba đường Thống Nhất, phường Đông Lĩnh” đã được thảm nhựa.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua 6 khu phố của phường Đông Tiến với chiều dài hơn 3km. Trong đó, có 4 khu phố: Đông, Sơn, Vĩnh Ngọc và phố Lợi với khoảng gần 400 hộ bị ảnh hưởng bởi đất ở phải di dời vào khu tái định cư (TĐC). Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phường Đông Tiến đã bố trí mặt bằng 3 khu TĐC có diện tích 14,25ha, tổng kinh phí 281,42 tỷ đồng. Trong đó chi phí GPMB 56,57 tỷ đồng, còn lại là chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, công tác GPMB 3 khu TĐC đang được phường khẩn trương hoàn thiện các bước để tiến hành chi trả bồi thường cho 309 hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi xây dựng khu TĐC trong tháng 6 tới. Mục tiêu của phường phấn đấu đến ngày 30/9/2026 sẽ hoàn thành mặt bằng hạ tầng kỹ thuật 3 khu TĐC.

Thời điểm này, dự án “Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trường THCS đến ngã ba đường Thống Nhất, phường Đông Lĩnh” (nay sáp nhập thành phường Đông Tiến), chiều dài hơn 1,6km, tổng mức đầu tư trên 13,2 tỷ đồng đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Dương Quốc Chính, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu Quang Vinh - đơn vị thi công tuyến đường này cho biết: “Ngay sau khi dự án khởi công (tháng 12/2025), tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động phương tiện và nhân lực tập trung thi công. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành xong việc rải thảm nhựa được hơn 1,2/1,6km. Còn lại 400m đi qua khu dân cư khu phố Nguyên Hạnh, đơn vị đã thi công xong hệ thống rãnh thoát nước 2 bên đường, đang thực hiện hoàn trả đường nước sạch, di chuyển điện chiếu sáng và điện sinh hoạt..., ước khối lượng chung đã thực hiện trên toàn tuyến đạt khoảng 85%. Đơn vị đang phấn đấu sẽ hoàn thành và bàn giao công trình vào ngày 30/6/2026, đúng như hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ được giao phụ trách, theo dõi các dự án đầu tư trên địa bàn phường, cho biết: "Để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng các dự án, UBND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công. Đến thời điểm này, có 6 dự án thi công đạt tiến độ trên 80%. Nhìn chung, các dự án đang triển khai, thực hiện trên địa bàn cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình như yêu cầu của phường".

Tuy nhiên, do chưa có cán bộ chuyên trách về quản lý dự án và GPMB nên trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, phường gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện chưa đạt so với yêu cầu của phường. Mặt khác, giá các loại nguyên vật liệu như đá, cát, đất, xăng dầu tăng cao và khan hiếm đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các đơn vị. Vì vậy, đảm bảo tiến độ, ngoài thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình, UBND phường sẽ tổ chức họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công. Đảm bảo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, ngoài tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường, qua các buổi họp của khu phố, địa phương sẽ huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân có đất bị ảnh hưởng dự án chấp hành nghiêm túc các quy định khi Nhà nước có chủ trương thu hồi...

Bài và ảnh: Minh Lý