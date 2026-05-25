Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Đông Tiến đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Năm 2026, phường Đông Tiến thực hiện 48 dự án, trong đó có 38 dự án chuyển tiếp, còn lại là dự án khởi công mới. Đảm bảo các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đặt ra, ngoài nỗ lực sớm có mặt bằng sạch, phường Đông Tiến còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công.

Đông Tiến đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Năm 2026, phường Đông Tiến thực hiện 48 dự án, trong đó có 38 dự án chuyển tiếp, còn lại là dự án khởi công mới. Đảm bảo các dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đặt ra, ngoài nỗ lực sớm có mặt bằng sạch, phường Đông Tiến còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công.

Đông Tiến đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án

Hơn 1,2km/1,6km dự án “Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trường THCS đến ngã ba đường Thống Nhất, phường Đông Lĩnh” đã được thảm nhựa.

Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua 6 khu phố của phường Đông Tiến với chiều dài hơn 3km. Trong đó, có 4 khu phố: Đông, Sơn, Vĩnh Ngọc và phố Lợi với khoảng gần 400 hộ bị ảnh hưởng bởi đất ở phải di dời vào khu tái định cư (TĐC). Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), phường Đông Tiến đã bố trí mặt bằng 3 khu TĐC có diện tích 14,25ha, tổng kinh phí 281,42 tỷ đồng. Trong đó chi phí GPMB 56,57 tỷ đồng, còn lại là chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, công tác GPMB 3 khu TĐC đang được phường khẩn trương hoàn thiện các bước để tiến hành chi trả bồi thường cho 309 hộ có đất nông nghiệp phải thu hồi xây dựng khu TĐC trong tháng 6 tới. Mục tiêu của phường phấn đấu đến ngày 30/9/2026 sẽ hoàn thành mặt bằng hạ tầng kỹ thuật 3 khu TĐC.

Thời điểm này, dự án “Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trường THCS đến ngã ba đường Thống Nhất, phường Đông Lĩnh” (nay sáp nhập thành phường Đông Tiến), chiều dài hơn 1,6km, tổng mức đầu tư trên 13,2 tỷ đồng đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Dương Quốc Chính, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu Quang Vinh - đơn vị thi công tuyến đường này cho biết: “Ngay sau khi dự án khởi công (tháng 12/2025), tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động phương tiện và nhân lực tập trung thi công. Đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành xong việc rải thảm nhựa được hơn 1,2/1,6km. Còn lại 400m đi qua khu dân cư khu phố Nguyên Hạnh, đơn vị đã thi công xong hệ thống rãnh thoát nước 2 bên đường, đang thực hiện hoàn trả đường nước sạch, di chuyển điện chiếu sáng và điện sinh hoạt..., ước khối lượng chung đã thực hiện trên toàn tuyến đạt khoảng 85%. Đơn vị đang phấn đấu sẽ hoàn thành và bàn giao công trình vào ngày 30/6/2026, đúng như hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ được giao phụ trách, theo dõi các dự án đầu tư trên địa bàn phường, cho biết: "Để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng các dự án, UBND phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị thi công. Đến thời điểm này, có 6 dự án thi công đạt tiến độ trên 80%. Nhìn chung, các dự án đang triển khai, thực hiện trên địa bàn cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình như yêu cầu của phường".

Tuy nhiên, do chưa có cán bộ chuyên trách về quản lý dự án và GPMB nên trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, phường gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến tiến độ thực hiện chưa đạt so với yêu cầu của phường. Mặt khác, giá các loại nguyên vật liệu như đá, cát, đất, xăng dầu tăng cao và khan hiếm đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các đơn vị. Vì vậy, đảm bảo tiến độ, ngoài thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình, UBND phường sẽ tổ chức họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, hàng quý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị thi công. Đảm bảo mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, ngoài tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường, qua các buổi họp của khu phố, địa phương sẽ huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia vào cuộc tuyên truyền, vận động Nhân dân có đất bị ảnh hưởng dự án chấp hành nghiêm túc các quy định khi Nhà nước có chủ trương thu hồi...

Bài và ảnh: Minh Lý

Từ khóa:

#Dự án #phường Đông Tiến #Trường THCS #Đơn vị thi công #khu TĐC #Đẩy nhanh tiến độ #Vướng mắc #Kiểm tra #tháo gỡ khó khăn #Khởi công

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nỗ lực của người thợ điện xứ Thanh trong nắng nóng cao điểm

Nỗ lực của người thợ điện xứ Thanh trong nắng nóng cao điểm

Kinh tế
Trong những ngày này, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục ghi nhận nền nhiệt cao. Dưới cái nắng nóng gay gắt, những công nhân ngành Điện vẫn bám trụ hiện trường để kiểm tra, bảo dưỡng, khắc phục sự cố và duy trì cấp điện liên tục, ổn định trên địa bàn.
Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai: Xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định

Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai: Xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Theo Nghị quyết 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, đối với dự án đã được cấp giấy chứng nhận...
Rà soát các dự án đầu tư sử dụng đất dịch vụ thương mại chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Rà soát các dự án đầu tư sử dụng đất dịch vụ thương mại chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.
Phấn đấu hằng năm có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà

Phấn đấu hằng năm có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Đây là một trong những mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh