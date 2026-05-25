Bộ Công Thương phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10”

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiên liệu sinh học, thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh và lan tỏa thông điệp sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đang tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10” trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi gồm hai hình thức: Thi trực tuyến và thi trực tiếp.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lợi ích của xăng sinh học E10.” (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Vòng thi trực tuyến diễn ra từ 10h00 ngày 25/5/2026 đến 10h00 ngày 31/5/2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tạo điều kiện để đông đảo người dân trên cả nước dễ dàng tham gia tìm hiểu kiến thức về xăng sinh học E10.

Đối với vòng thi trực tuyến, thí sinh sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi mở trên phần mềm thi trực tuyến tại địa chỉ www.dms.gov.vn. Người tham gia có thể sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để dự thi mọi lúc, mọi nơi trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Kết quả cuộc thi sẽ được xét theo thứ tự từ cao xuống thấp đối với các thí sinh trả lời đúng các câu hỏi của Ban Tổ chức và có đáp án câu hỏi mở chính xác hoặc gần nhất với kết quả được ghi nhận trên hệ thống thi trực tuyến. Kết quả vòng thi trực tuyến dự kiến được công bố vào 10h00 ngày 01/6/2026 trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho phần thi trực tuyến gồm: 1 Giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 2 Giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 Giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 10 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh vòng thi trực tuyến, vòng thi trực tiếp dự kiến được tổ chức ngày 12/6/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các đội thi đã đăng ký tham dự theo thể lệ do Ban Tổ chức ban hành. Không chỉ là sân chơi kiến thức, vòng thi trực tiếp còn được kỳ vọng trở thành diễn đàn giao lưu, lan tỏa các thông điệp về tiêu dùng xanh, giao thông xanh và trách nhiệm cộng đồng trong sử dụng năng lượng sạch.

Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng dành cho vòng thi trực tiếp gồm: 1 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đồng; 1 Giải Nhì trị giá 10.000.000 đồng; 1 Giải Ba trị giá 7.000.000 đồng; 2 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng;

Bên cạnh các phần thi chính, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khán giả tham dự chương trình và trả lời đúng các câu hỏi giao lưu tại vòng thi trực tiếp.

Ban Giám khảo vòng thi trực tiếp gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan báo chí - truyền thông cùng các nghệ sĩ, nhằm bảo đảm tính chuyên môn, khách quan và tăng sức lan tỏa cho các thông điệp truyền thông về sử dụng nhiên liệu xanh, thân thiện với môi trường.

Thông qua nội dung thi ngắn gọn, dễ tiếp cận, cuộc thi sẽ cung cấp cho người dân những kiến thức cơ bản về xăng sinh học E10 như đặc tính nhiên liệu, lợi ích môi trường, hiệu quả sử dụng, khả năng tương thích với phương tiện giao thông cũng như các chủ trương, chính sách thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức, Cuộc thi còn hướng tới lan tỏa các thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững trong cộng đồng. Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trên cả nước.

Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh và giảm phát thải đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn hướng tới xây dựng nhận thức, thay đổi thói quen tiêu dùng và khuyến khích cộng đồng cùng đồng hành trong quá trình sử dụng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường./.

Theo TTXVN