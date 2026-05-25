Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Hiệu quả từ đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu tại Ngọc Lặc

Nguyễn Công Khánh (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, diện mạo đô thị tại Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước khởi sắc nhờ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc thuộc Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ" (gọi tắt là CRUIV). Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiệu quả từ đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu tại Ngọc Lặc

Những năm gần đây, diện mạo đô thị tại Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước khởi sắc nhờ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc thuộc Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ" (gọi tắt là CRUIV). Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiệu quả từ đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu tại Ngọc Lặc

Toàn cảnh trung tâm đô thị Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa nhìn từ trên cao.

Nằm ở vị trí trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Ngọc Lặc từ lâu chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi mùa lũ đến. Địa hình thung lũng xen đồi núi, sông Âm và sông Cầu Chày bao quanh đô thị vừa tạo nên nét đẹp sơn thủy hữu tình, vừa tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, chia cắt giao thông và thiệt hại về sản xuất sau mỗi mùa mưa lũ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất và cường độ lớn hơn. Trước những thách thức đó, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc thuộc dự án CRUIV - được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp - AFD và Liên minh Châu Âu - EU đã được triển khai như một giải pháp tổng thể hướng tới nâng cấp hạ tầng và tăng khả năng chống chịu thiên tai cho địa phương.

Tiểu dự án triển khai tại các xã Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Thạch Lập, Minh Sơn và Nguyệt Ấn với tổng mức đầu tư 817,316 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ AFD là 667,056 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại từ EU là 26,272 tỷ đồng và vốn đối ứng ngân sách địa phương là 123,498 tỷ đồng.

Tiểu dự án Ngọc Lặc bao gồm 2 Hợp phần. Hợp phần 1 tập trung xây dựng hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, bao gồm: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xây dựng và mở rộng hệ thống cấp nước đô thị, hồ điều hòa, hệ thống đường giao thông, kè sông Cầu Chày và hệ thống thoát lũ từ đường Hồ Chí Minh đến sông Cầu Chày. Hợp phần 2 tập trung hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm: Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện dự án, cải thiện năng lực quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí hậu và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu

Các tuyến đường giao thông đô thị đang được nâng cấp nhằm tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Hệ thống thoát lũ và hồ điều hòa góp phần điều tiết dòng chảy, hạn chế ngập úng cục bộ trong mùa mưa lũ.

Đáng chú ý, dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch cùng hệ thống đường ống phân phối và các trạm bơm sẽ giải quyết nhu cầu đặc thù cấp thiết của người dân miền núi Ngọc Lặc.

Hiệu quả từ đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu tại Ngọc Lặc

Công trình nhà máy nước sạch đang thi công tại xã Ngọc Lặc

Ông Hà Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc cho biết: “Về nước sạch, hệ thống nhà máy xử lý nước sạch là một tiêu chí rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Về phần điều hòa, việc đầu tư cải thiện hồ điều hòa giúp hệ thống cảnh quan xung quanh khu vực trung tâm xã và các khu vực lân cận được cải thiện và môi trường được trong sạch nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân.”

Góp phần cải thiện đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Giao thông thuận lợi giúp việc giao thương, buôn bán trở nên dễ dàng hơn; nguồn nước sạch ổn định giúp nâng cao chất lượng cuộc sống; môi trường được cải thiện góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Chị Trần Thị Hiếu, người dân phố Lê Đình Chính, xã Ngọc Lặc cho biết: “Ngày xưa chưa có cầu, người dân phải vất vả qua sông để giao thương, lưu thông hàng hóa khó khăn. Nhờ cây cầu mới, kinh tế của người dân địa phương đã được cải thiện và việc lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn.”

Hiệu quả từ đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu tại Ngọc Lặc

Một trong 5 cây cầu bê tông đang được xây dựng trên các tuyến đường giao thông nội đô thuộc Tiểu dự án Ngọc Lặc

Nhìn ra xa hơn, khi toàn bộ công trình của dự án Tiểu dự án Ngọc Lặc đi vào hoạt động đồng bộ, đây sẽ là nền tảng hạ tầng quan trọng để Ngọc Lặc hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị theo kế hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Nguyễn Công Khánh (CTV)

Từ khóa:

#Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị #Chủ tịch UBND #Đường Hồ Chí Minh #Xã Ngọc Lặc #Địa phương #Cơ quan phát triển pháp #AFD #hệ thống #Năng lực #Kinh tế

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nghị quyết 57 - Động lực chiến lược phát triển nhanh và bền vững (Bài 1) - Mở ra tư duy quản lý mới: Chấp nhận thí điểm, rủi ro để bứt phá

Nghị quyết 57 - Động lực chiến lược phát triển nhanh và bền vững (Bài 1) - Mở ra tư duy quản lý mới: Chấp nhận thí điểm, rủi ro để bứt phá

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Lần đầu tiên, một nghị quyết của Bộ Chính trị đặt khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) ở vị trí “đột phá quan trọng hàng đầu” của phát triển đất nước. Không chỉ xác lập vai trò động lực mới cho tăng trưởng, Nghị...
Nỗ lực của người thợ điện xứ Thanh trong nắng nóng cao điểm

Nỗ lực của người thợ điện xứ Thanh trong nắng nóng cao điểm

Kinh tế
Trong những ngày này, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tục ghi nhận nền nhiệt cao. Dưới cái nắng nóng gay gắt, những công nhân ngành Điện vẫn bám trụ hiện trường để kiểm tra, bảo dưỡng, khắc phục sự cố và duy trì cấp điện liên tục, ổn định trên địa bàn.
Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai: Xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định

Cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai: Xử lý dự án đã được cấp giấy chứng nhận không đúng quy định

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Theo Nghị quyết 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực và tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, đối với dự án đã được cấp giấy chứng nhận...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh