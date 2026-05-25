Hiệu quả từ đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu tại Ngọc Lặc

Những năm gần đây, diện mạo đô thị tại Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước khởi sắc nhờ Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc thuộc Dự án "Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ" (gọi tắt là CRUIV). Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chống chịu biến đổi khí hậu, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn cảnh trung tâm đô thị Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa nhìn từ trên cao.

Nằm ở vị trí trung tâm vùng miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa, Ngọc Lặc từ lâu chịu ảnh hưởng nặng nề mỗi mùa lũ đến. Địa hình thung lũng xen đồi núi, sông Âm và sông Cầu Chày bao quanh đô thị vừa tạo nên nét đẹp sơn thủy hữu tình, vừa tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, chia cắt giao thông và thiệt hại về sản xuất sau mỗi mùa mưa lũ.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất và cường độ lớn hơn. Trước những thách thức đó, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc thuộc dự án CRUIV - được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp - AFD và Liên minh Châu Âu - EU đã được triển khai như một giải pháp tổng thể hướng tới nâng cấp hạ tầng và tăng khả năng chống chịu thiên tai cho địa phương.

Tiểu dự án triển khai tại các xã Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Thạch Lập, Minh Sơn và Nguyệt Ấn với tổng mức đầu tư 817,316 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay từ AFD là 667,056 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại từ EU là 26,272 tỷ đồng và vốn đối ứng ngân sách địa phương là 123,498 tỷ đồng.

Tiểu dự án Ngọc Lặc bao gồm 2 Hợp phần. Hợp phần 1 tập trung xây dựng hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, bao gồm: Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xây dựng và mở rộng hệ thống cấp nước đô thị, hồ điều hòa, hệ thống đường giao thông, kè sông Cầu Chày và hệ thống thoát lũ từ đường Hồ Chí Minh đến sông Cầu Chày. Hợp phần 2 tập trung hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm: Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện dự án, cải thiện năng lực quy hoạch đô thị thích ứng biến đổi khí hậu và đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng.

Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu

Các tuyến đường giao thông đô thị đang được nâng cấp nhằm tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Hệ thống thoát lũ và hồ điều hòa góp phần điều tiết dòng chảy, hạn chế ngập úng cục bộ trong mùa mưa lũ.

Đáng chú ý, dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch cùng hệ thống đường ống phân phối và các trạm bơm sẽ giải quyết nhu cầu đặc thù cấp thiết của người dân miền núi Ngọc Lặc.

Công trình nhà máy nước sạch đang thi công tại xã Ngọc Lặc

Ông Hà Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc cho biết: “Về nước sạch, hệ thống nhà máy xử lý nước sạch là một tiêu chí rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe cho người dân. Về phần điều hòa, việc đầu tư cải thiện hồ điều hòa giúp hệ thống cảnh quan xung quanh khu vực trung tâm xã và các khu vực lân cận được cải thiện và môi trường được trong sạch nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân.”

Góp phần cải thiện đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng đã và đang tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân. Giao thông thuận lợi giúp việc giao thương, buôn bán trở nên dễ dàng hơn; nguồn nước sạch ổn định giúp nâng cao chất lượng cuộc sống; môi trường được cải thiện góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Chị Trần Thị Hiếu, người dân phố Lê Đình Chính, xã Ngọc Lặc cho biết: “Ngày xưa chưa có cầu, người dân phải vất vả qua sông để giao thương, lưu thông hàng hóa khó khăn. Nhờ cây cầu mới, kinh tế của người dân địa phương đã được cải thiện và việc lưu thông hàng hóa thuận lợi hơn.”

Một trong 5 cây cầu bê tông đang được xây dựng trên các tuyến đường giao thông nội đô thuộc Tiểu dự án Ngọc Lặc

Nhìn ra xa hơn, khi toàn bộ công trình của dự án Tiểu dự án Ngọc Lặc đi vào hoạt động đồng bộ, đây sẽ là nền tảng hạ tầng quan trọng để Ngọc Lặc hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị theo kế hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Nguyễn Công Khánh (CTV)