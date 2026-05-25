Vụ mùa năm 2026: Toàn tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất đạt 9.207,9 tỷ đồng

Sáng 25/5, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai phương án sản xuất vụ Mùa năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành liên quan của tỉnh, các doanh nghiệp, HTX sản xuất kinh doanh, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 166 xã, phường trong tỉnh.

Vụ thu mùa năm 2026 toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 152.000 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 664.000 tấn. Trong đó, lúa 110.500 ha, năng suất bình quân 55 tạ/ha, sản lượng 607.750 tấn; ngô 12.500 ha, năng suất bình quân 45 tạ/ha, sản lượng 56.250 tấn; lạc 1.100 ha, năng suất bình quân 18 tạ/ha, sản lượng 1.980 tấn; khoai lang 1.000 ha, năng suất bình quân 72 tạ/ha, sản lượng 7.200 tấn; rau đậu các loại 14.000 ha, cây trồng khác 10.900 ha.

Riêng sản xuất lúa nếp, toàn tỉnh mở rộng diện tích sản xuất lúa nếp vụ mùa lên 10.000 ha. Trong đó, hình thành 8 - 10 chuỗi sản xuất lúa nếp tập trung quy mô lớn, thông qua hợp đồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị với diện tích 5.000 ha trở lên. Tổng giá trị sản xuất vụ mùa 2026 theo giá hiện hành phấn đấu đạt 9.207,9 tỷ đồng (tăng 259,52 tỷ đồng so cùng kỳ), lợi nhuận đạt 3.904,4 tỷ đồng, bình quân thu nhập đạt 51,2 triệu đồng/ha (tăng 1,6 triệu đồng so cùng kỳ).

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương được tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, công tác tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật và phổ biến cơ chế chính sách sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Các xã, phường chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, lựa chọn cơ cấu giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt, phù hợp với diễn biến thời tiết. Ngành nông nghiệp cũng định hướng phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, nông nghiệp xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Ưu tiên duy trì các vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; mở rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, tiết kiệm nước và ứng dụng cơ giới hóa.

Song song với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, phục vụ chế biến và xuất khẩu. Công tác quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, phòng chống sâu bệnh và kiểm dịch thực vật cũng được tăng cường nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.

Tại hội nghị, đại diện Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa đã trình bày dự báo tình hình thời tiết trong thời vụ sản xuất vụ mùa; Công ty TNHH MTV Sông Chu trình bày phương án tưới, tiêu vụ mùa năm 2026.

Đại diện các ngành, địa phương cũng đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất vụ thu mùa, như: Diễn biến thời tiết bất thường, hạn hán ở đầu vụ, xâm nhập mặn, bão lụt cuối vụ ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng cũng như sinh trưởng và phát triển của cây trồng; giá vật tư nông nghiệp đầu vào phục vụ sản xuất tăng; sâu bệnh phát sinh, phát triển phức tạp; diện tích sản xuất nhỏ lẻ còn phổ biến; lao động nông thôn ngày càng thiếu...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện phương án sản xuất vụ mùa năm 2026. Đồng thời nhấn mạnh, trước mắt các địa phương cần tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh gọn lúa vụ xuân, đặc biệt tại các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục chăm sóc cây trồng vụ xuân, triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng trong điều kiện nắng nóng, chủ động phòng trừ sâu bệnh hại. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ứng phó thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Đối với vụ mùa năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ưu tiên sử dụng các giống lúa chất lượng cao, tiếp tục thay đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp với từng vùng sinh thái, thực hiện giải vụ hợp lý nhằm tránh thiệt hại do thiên tai. Đồng thời, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức sản xuất, đảm bảo đúng cơ cấu giống, diện tích và thời vụ. Bên cạnh đó, các địa phương đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp; mở rộng diện tích liên kết sản xuất với doanh nghiệp và HTX; tập trung phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ và sản xuất theo nhu cầu thị trường nhằm giảm rủi ro cho người nông dân. Đặc biệt, tiếp tục phát triển sản xuất theo quy trình chống phát thải khí nhà kính, tạo nguồn tín chỉ carbon trong nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp xanh, sạch và bền vững. Cùng với sản xuất chính, các địa phương cần quan tâm hơn đến việc tận dụng, chế biến phụ phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và giảm ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cung ứng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân trong quá trình sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu vụ mùa năm 2026.

