Chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trong những ngày nắng nóng

Nhằm bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi trong những đợt nắng nóng kéo dài, những ngày này, người chăn nuôi ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp chống nắng nóng, tránh gây thiệt hại về kinh tế và các nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Bà con cần phun nước lên mái chuồng vào những ngày có nhiệt độ cao.

Với tổng đàn gia súc, gia cầm lớn, những đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ dao động từ 36 đến 40 độ C sẽ có nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là đối với những hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ, chăn thả... do đa số các hộ chưa chú trọng đầu tư máy móc, hệ thống làm mát, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường chăn nuôi, bổ sung chất dinh dưỡng...

Tại xã Thượng Ninh, ngay từ đầu mùa nắng nóng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đã tích cực cập nhật diễn biến thời tiết, hướng dẫn người dân cách bảo vệ đàn vật nuôi. Chị Bùi Thị Huyền, hộ chăn nuôi gà thôn Đồng Tâm cho biết: “Trong nhóm vật nuôi, gà là loại chịu nóng kém nhất và rất dễ bị stress khi nhiệt độ tăng cao do không có tuyến mồ hôi, lông dày nên khó giải tỏa thân nhiệt khi trời nóng; thở nhanh, há miệng để thải nhiệt, dẫn đến việc mất nước... Vì vậy, trong những ngày qua, với tổng đàn 9.000 con, tôi đã nhanh chóng giãn mật độ nuôi nhốt trong 1 khu nuôi. Bên cạnh đó, tăng cường quạt thông gió nhằm tăng cường lưu thông không khí, giúp vật nuôi giảm stress do nhiệt; chủ động bổ sung VitaminC và các chất điện giải vào chế độ dinh dưỡng giúp đàn gà giải nhiệt và tăng sức đề kháng. Nhất là, thường xuyên cải tạo đệm lót sinh học từ trấu giúp phân giải phân gà, khử mùi, giữ vệ sinh chuồng, tạo môi trường sạch, thông thoáng; tiêm đầy đủ các loại vắc xin để tăng cường khả năng miễn dịch; theo dõi, phát hiện sớm con nuôi bị bệnh để cách ly, điều trị xử lý kịp thời tránh lây lan ra diện rộng”.

Thực hiện phun khử trùng xung quanh khu vực chuồng nuôi.

Với kinh nghiệm chăn nuôi bò nhiều năm, những ngày này, anh Lê Khắc Duẩn, xã Mậu Lâm đã chủ động tăng lượng thức ăn xanh, chất đạm và bổ sung thêm vitamin C, khoáng chất trong khẩu phần ăn cho đàn gia súc. Theo anh Duẩn: “Đặc tính sinh lý của bò là chịu nắng, nóng kém, do vậy khi thời tiết nắng nóng trâu, bò sẽ phát sinh nhiều bệnh, hiệu quả chăn nuôi thấp. Vì vậy, nên cho bò ăn lúc sáng sớm hoặc chiều mát; cung cấp thêm nước uống, thêm muối ăn hoặc chất điện giải vào nước để bù khoáng; không làm ẩm ướt nền chuồng và tắm 1 - 2 lần/ngày để giảm nhiệt cho cơ thể vật nuôi. Cùng với đó, chỉ chăn thả bò vào sáng sớm hoặc chiều muộn; tránh để bò phơi nắng gắt vào giữa trưa”.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa, thời tiết nắng, nóng kéo dài sẽ làm giảm sức đề kháng và là điều kiện thuận lợi để nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ phát sinh, lây lan như: Tiêu chảy, lở mồm long móng, tai xanh, cảm nóng, tụ huyết trùng trên trâu, bò... Vì vậy, người chăn nuôi cần thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp chính, đó là chống nóng chuồng trại, cải thiện chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và quản lý chăn nuôi để giảm thiểu tối đa tỷ lệ hao hụt và duy trì năng suất.

Định kỳ thay lớp độn chuồng, vệ sinh chuồng trại.

Trong đó, người dân cần đặc biệt quan tâm đến việc cải tạo và nâng cấp chuồng trại; phải đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ và có khả năng chống nóng hiệu quả; sử dụng lưới che nắng, bạt hoặc các vật liệu cách nhiệt để giảm bức xạ nhiệt; mái chuồng cần được phun nước vào thời điểm nắng gắt để hạ nhiệt. Bên cạnh đó, tăng cường vệ sinh chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi; phun thuốc sát trùng theo định kỳ. Đối với những trang trại chăn nuôi quy mô lớn, người dân cần chú ý kiểm tra giàn mát, máy phát điện dự phòng đề phòng mất điện.

Trong mùa nắng nóng, chế độ dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh phù hợp. Người chăn nuôi nên cho vật nuôi ăn vào sáng sớm và chiều mát; chia nhỏ khẩu phần ăn nhằm hạn chế thức ăn thừa bị ôi thiu; bổ sung thêm vitamin và các chất điện giải giúp vật nuôi tăng sức đề kháng, nâng cao khả năng chống chịu với nhiệt độ cao. Nước uống là yếu tố đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng, người dân cần đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, mát cho vật nuôi, cho uống tự do và thay nước nhiều lần trong ngày.

Tăng cường thức ăn thô xanh cho gia súc.

Cũng theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, người dân cần chú ý quan sát biểu hiện ăn uống, vận động, nhịp thở của vật nuôi để kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, thở nhanh, lưỡi thè, chảy dãi... Nếu phát hiện cá thể bị bệnh hoặc nghi ngờ sốc nhiệt nặng, cần tách khỏi đàn, đưa vào khu vực mát, cung cấp nước mát có pha điện giải và báo cán bộ thú y; chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy định.

Thời gian tới, dự báo sẽ còn nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, với tổng đàn vật nuôi lớn như hiện nay, việc áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, nâng cao ý thức người chăn nuôi là yếu tố then chốt để bảo vệ đàn vật nuôi, duy trì năng suất và hiệu quả kinh tế.

Lê Ngọc