Chạy đua với thời gian tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đá ở xã Cẩm Tú

Đến đầu giờ sáng nay (21/5), với nỗ lực cao độ cùng sự phối hợp đồng bộ của lực lượng chức năng, 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại xã Cẩm Tú đã được tìm thấy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng lãnh đạo Công an tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Các phương án cứu hộ cứu nạn được triển khai đồng bộ, khẩn trương với sự có mặt của lực lượng quân đội...

.... công an, PCCC&CNCH...

Các phương tiện, máy móc được huy động tối đa cho công tác cứu nạn, cứu hộ...

...cùng với chó nghiệp vụ.

Đến 6 giờ 40 phút các lực lượng đã tìm thấy nạn nhân thứ nhất, 8 giờ 23 phút sáng nay (21/5) đã tìm thấy nạn nhân thứ 2.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20/5/2026, trong quá trình lao động tại chân núi đá tại khu vực mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, các công nhân gồm: Lò Văn Thời, sinh năm 1986; Lò Văn Quý, sinh năm 1989 và Hoàng Văn Ngay, sinh năm 1988, cùng trú tại tỉnh Yên Bái (cũ) (nay là tỉnh Lào Cai), bất ngờ bị đất đá từ phía trên núi sạt lở xuống vùi lấp. Vụ sạt lở làm 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người bị vùi lấp dưới lớp đất, đá.

