Syria tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên sau khi chế độ al-Assad sụp đổ

Hôm nay ngày 5/10, Syria bước vào một cột mốc chính trị quan trọng khi tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào cuối năm 2024. Cuộc bầu cử được tổ chức trong bối cảnh đất nước vẫn đang nỗ lực tái thiết sau hơn một thập niên nội chiến, được xem là thử nghiệm chính trị lớn đầu tiên của chính quyền lâm thời do Tổng thống Ahmed al-Sharaa đứng đầu.

Ảnh chụp từ flycam tòa nhà Quốc hội Syria ở thủ đô Damascus, Syria, ngày 21/9/2025, khi chính phủ Syria thông báo sẽ tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi chế độ al-Assad sụp đổ. Ảnh: REUTERS/Mahmoud Hassano

Theo thông báo, cuộc bầu cử diễn ra từ khoảng 9h sáng (giờ địa phương) tức là khoảng 13h (giờ Việt Nam) và có thể kéo dài tới 16h nếu số đại cử tri chưa bỏ phiếu xong. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố ngay trong đêm 05/10.

Khác với các kỳ bầu cử trước đây, lần này Syria áp dụng hình thức bầu cử gián tiếp. Trong tổng số 210 ghế của Quốc hội, có 140 ghế được bầu thông qua các đại cử tri địa phương, còn lại 70 ghế sẽ do Tổng thống lâm thời bổ nhiệm. Khoảng 6.000 đại cử tri trên khắp cả nước được ủy quyền bỏ phiếu tại các trung tâm địa phương. Tuy nhiên, do tình hình an ninh phức tạp, cuộc bầu cử không thể diễn ra ở một số khu vực do lực lượng người Kurd và nhóm Druze kiểm soát, khiến khoảng 19 ghế có khả năng bị bỏ trống.

Một nhóm dân thường đi ngang qua cổng chính của tòa nhà Quốc hội Syria ở thủ đô Damascus, ngày 3/9/2025. Ảnh: REUTERS/Khalil Ashawi

Giới chức Syria cho biết, việc lựa chọn mô hình bầu cử gián tiếp là giải pháp tạm thời, trong bối cảnh đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn hậu chiến: dân cư phân tán, hàng triệu người phải di dời, dữ liệu dân số thiếu cập nhật và cơ sở hạ tầng hành chính bị tàn phá nặng nề. Chính quyền lâm thời khẳng định, đây là bước đi cần thiết để bảo đảm quá trình chuyển tiếp diễn ra suôn sẻ và tránh hỗn loạn.

Dù vẫn còn những tranh cãi xong cuộc bầu cử này được coi là bước đi đầu tiên hướng tới việc tái lập thể chế dân chủ ở Syria sau nhiều năm xung đột đẫm máu. Quốc hội mới, sau khi được thành lập, dự kiến sẽ tham gia soạn thảo bản hiến pháp mới, tạo nền tảng cho một hệ thống bầu cử phổ thông trực tiếp trong tương lai.

Ngọc Liên (Nguồn: L’Echo, Reuters)