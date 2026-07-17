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Syria thu giữ lô vũ khí quy mô lớn gần biên giới Iraq, cáo buộc chuyển cho Hezbollah

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Syria vừa cho biết đã thu giữ một lô vũ khí quy mô lớn tại khu vực biên giới với Iraq, đồng thời cáo buộc số khí tài này được vận chuyển qua lãnh thổ Syria để chuyển cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc.

Syria thu giữ lô vũ khí quy mô lớn gần biên giới Iraq, cáo buộc chuyển cho Hezbollah

Giới chức Syria vừa cho biết đã thu giữ một lô vũ khí quy mô lớn tại khu vực biên giới với Iraq, đồng thời cáo buộc số khí tài này được vận chuyển qua lãnh thổ Syria để chuyển cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc.

Syria thu giữ lô vũ khí quy mô lớn gần biên giới Iraq, cáo buộc chuyển cho Hezbollah

Syria đã thu giữ một lô vũ khí quy mô lớn tại khu vực biên giới với Iraq. Ảnh: Getty Images.

Theo Cơ quan Cảng và Hải quan Syria, lô hàng bị phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ tại cửa khẩu al-Tanf ngày 16/7. Số vũ khí được cất giấu trong một xe bồn chở dầu đang trên đường tới thành phố Baniyas. Giới chức Syria cho biết lô hàng gồm nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái (UAV).

Hãng thông tấn nhà nước SANA dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Syria cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy lô vũ khí dự kiến đi qua lãnh thổ Syria trước khi được chuyển tới Hezbollah tại Lebanon. Đáp lại, Hezbollah bác bỏ toàn bộ cáo buộc, gọi đây là những thông tin “bịa đặt, không có cơ sở”. Lực lượng do Iran hậu thuẫn cũng khẳng định họ không còn hiện diện tại Syria và không liên quan đến vụ việc.

Sau vụ thu giữ, Chính phủ Iraq thông báo thành lập một ủy ban cấp cao để phối hợp với phía Syria điều tra vụ việc, làm rõ đường dây buôn lậu, xử lý các cá nhân liên quan và tăng cường kiểm soát an ninh dọc tuyến biên giới giữa hai nước.

Trong diễn biến liên quan, ngày 17/7, Liên minh châu Âu (EU) đã hoan nghênh phiên họp đầu tiên của Quốc hội Nhân dân Syria, coi đây là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi chính trị và khẳng định sẵn sàng hợp tác với cơ quan lập pháp mới để hỗ trợ cải cách, tái thiết đất nước.

Syria thu giữ lô vũ khí quy mô lớn gần biên giới Iraq, cáo buộc chuyển cho Hezbollah

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas. Ảnh: Euronews.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Kaja Kallas cho rằng, Quốc hội Syria sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thông qua Hiến pháp mới, thúc đẩy cải cách và xây dựng một hệ thống chính trị toàn diện, dựa trên pháp quyền, đa nguyên và bầu cử minh bạch. EU cũng tái khẳng định sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo, đồng thời hỗ trợ Syria nâng cao năng lực thể chế, cải thiện quản trị và thúc đẩy việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Quốc hội Nhân dân Syria khai mạc hôm 13/7 tại Damascus với 210 nghị sĩ, gồm 140 người được lựa chọn thông qua các cơ quan bầu cử cấp tỉnh và 70 người do Tổng thống Ahmad al-Sharaa bổ nhiệm trong giai đoạn chuyển tiếp. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình tái thiết thể chế nhà nước sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ cuối năm 2024.

Thu Uyên

Nguồn: Aljazeera, Anadolu.

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