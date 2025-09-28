Hezbollah bác bỏ lời kêu gọi giải trừ vũ khí

Phong trào Hezbollah tuyên bố sẽ không bao giờ giải giáp vũ khí, coi đây là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua, bất chấp sức ép từ Chính phủ Lebanon, Israel và nhiều quốc gia phương Tây. Lãnh đạo phong trào khẳng định, vũ khí là “công cụ bảo vệ Lebanon trước sự xâm lược của Israel” và là “phần không thể tách rời của cuộc kháng chiến”.

Những người ủng hộ Hezbollah cầm hình ảnh của cố lãnh đạo Hassan Nasrallah và lãnh đạo hiện tại Naim Qassem trong một buổi lễ do Hezbollah tổ chức để tưởng niệm 1 năm ngày Hassan Nasrallah bị Israel sát hại, tại vùng ngoại ô Beirut, Lebanon, ngày 27/9/2025. Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, phát biểu trước hàng chục nghìn người tham dự lễ kỷ niệm một năm ngày mất của cố Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah tại thủ đô Beirut, Tổng thư ký đương nhiệm Naim Qassem nhấn mạnh: “Vũ khí của chúng ta là lằn ranh đỏ, không ai có thể chạm tới. Chúng ta sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nó”.

Ông Qassem khẳng định, việc duy trì lực lượng vũ trang là yếu tố sống còn để bảo vệ Lebanon trước các mối đe dọa, đặc biệt từ phía Israel.

Hezbollah, được coi là lực lượng vũ trang mạnh nhất Lebanon, hiện sở hữu kho vũ khí lớn, bao gồm hàng chục nghìn rocket và tên lửa tầm xa. Trong nhiều năm qua, Mỹ, Pháp và nhiều quốc gia phương Tây đã liên tục kêu gọi phong trào này giải giáp, coi đây là trở ngại lớn đối với tiến trình xây dựng một nhà nước Lebanon ổn định.

Tuy nhiên, Hezbollah khẳng định, vũ khí là “công cụ kháng chiến hợp pháp” và không thể đặt dưới sự kiểm soát của bất kỳ lực lượng nào khác ngoài phong trào.

Theo AP, trong bối cảnh chiến sự tại Dải Gaza tiếp tục leo thang, nguy cơ bùng phát một mặt trận mới ở biên giới Lebanon - Israel ngày càng rõ rệt. Washington và Liên minh châu Âu đã nhiều lần cảnh báo Hezbollah không được can dự sâu hơn vào cuộc xung đột, lo ngại điều này sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực.

Các nhà phân tích nhận định, tuyên bố “không giải giáp” của Hezbollah không chỉ phản ánh sự đối đầu lâu dài với Israel, mà còn cho thấy thách thức to lớn đối với cộng đồng quốc tế trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình và ổn định cho Lebanon và khu vực Trung Đông rộng lớn hơn.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, Al Jazeera, AP