Kiểm tra toàn diện 22 dự án nhà ở xã hội

Các ngành chức năng của tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra 22 dự án nhà ở xã hội (NOXH), kiên quyết chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, vi phạm liên quan đến tình hình kinh doanh, quản lý, vận hành NOXH trên địa bàn.

Thi công một dự án NOXH thuộc Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Hàm Rồng.

Trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển NOXH; đồng thời chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, vi phạm liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản lý, vận hành NOXH.

Tuy nhiên, qua nắm tình hình đã phát hiện nguy cơ phát sinh tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm sai lệch chính sách về NOXH, gây bức xúc trong dư luận, qua đó phát sinh đơn thư, khiếu kiện, tập trung đông người phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào chính sách an sinh xã hội.

Trước thực tế đó, ngày 23/7/2026, UBND tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vấn đề trong việc quản lý, sử dụng NOXH trên địa bàn tỉnh. Đợt kiểm tra được triển khai tại 22 dự án NOXH, trong đó 12 dự án đang quản lý, vận hành và 10 dự án đang triển khai.

Thi công dự án Khu NOXH thuộc Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hương và phường Đông Hải (nay là phường Hạc Thành).

Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 1/8/2026, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-SXD về việc kiểm tra chuyên đề về NOXH.

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác triển khai đầu tư xây dựng, nghiệm thu đưa vào sử dụng của dự án; việc kinh doanh, đối tượng mua, thuê mua NOXH; kiểm tra việc ký hợp đồng mua bán NOXH; việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản trên đất cho người mua theo quy định của pháp luật; phối hợp kiểm tra người mua, thuê mua, chuyển nhượng, sử dụng NOXH.

Ngoài ra, nội dung kiểm tra cũng đề cập đến vấn đề quản lý, vận hành, việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư, tài sản chung, quỹ bảo trì nhà chung cư. Thời gian kiểm tra và hoàn thành trong tháng 8/2026.

Hoạt động kiểm tra chuyên đề về NOXH nhằm tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển NOXH; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh vi phạm, bảo đảm thực hiện đúng đắn chính sách về NOXH trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Danh sách 22 dự án NOXH sẽ được kiểm tra trên địa bàn tỉnh - Khu thu nhập thấp phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) - Khu NOXH công nhân Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú) - Khu chung cư thu nhập thấp lô C5 Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) - Khu nhà ở công nhân Công ty DELTA, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (nay là xã Hoằng Hoá) - Khu chung cư dành cho người thu nhập thấp tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (Tân Thành ECO, nay là phường Hạc Thành) - Khu NOXH kết hợp trường mầm non tư thục ATHome tại Khu đô thị Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) NOXH tại số 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) - Chung cư thu nhập thấp tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) - NOXH cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa, phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang) - NOXH thuộc dự án Khu dân cư Đông Nam Khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Tân Thành ECO2) (nay là phường Quảng Phú) - NOXH tại phố Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành) - Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh - Hóa (nay là phường Nguyệt Viên) - NOXH tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang) - NOXH tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú) - NOXH tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Tân Thành ECO3) (nay là phường Đông Quang) - Khu NOXH thuộc Dự án số 1 Khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa, phường Đông Hương và phường Đông Hải (nay là phường Hạc Thành) - NOXH dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú) - NOXH thuộc dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa, phường Đông Hải và phường Đông Hương (nay là phường Hạc Thành) - NOXH thuộc khu ở và dịch vụ thuộc Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hàm Rồng) - NOXH tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Đông Quang). - NOXH thuộc Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú) - Khu NOXH AMCI, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Quảng Phú)

Việt Hương