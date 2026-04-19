Syria kêu gọi khôi phục thỏa thuận 1974 về Cao nguyên Golan

Tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya lần thứ 5, Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa đã tái khẳng định lập trường của Damascus đối với Cao nguyên Golan, nhấn mạnh đây là “lãnh thổ Syria bị chiếm đóng”, đồng thời bác bỏ mọi tuyên bố công nhận chủ quyền của Israel tại khu vực này.

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa tái khẳng định lập trường của Damascus đối với Cao nguyên Golan. Ảnh: AP.

Phát biểu trước các đại biểu ngày 18/4, ông al-Sharaa cho rằng, những quan điểm công nhận chủ quyền của Israel đối với Golan “không có giá trị pháp lý” và không được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Ông cũng cáo buộc, Israel vi phạm thỏa thuận rút quân năm 1974, đồng thời cho biết, Syria đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm thiết lập một cơ chế an ninh mới, hướng tới việc đưa Israel rút khỏi các khu vực kiểm soát và quay trở lại đường phân định theo thỏa thuận này, qua đó tạo điều kiện cho các cuộc tiếp xúc dài hạn.

Về định hướng đối ngoại, Tổng thống al-Sharaa khẳng định, Syria theo đuổi chính sách cân bằng, không liên kết với các khối đối địch, đồng thời duy trì quan hệ với các cường quốc và các nước trong khu vực. Damascus cũng đang tìm cách tránh bị cuốn vào căng thẳng giữa các bên liên quan, trong bối cảnh nước này ưu tiên ổn định và phục hồi sau nhiều năm xung đột.

Bên lề diễn đàn, nhà lãnh đạo Syria đã có các cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, Giám đốc Tình báo Ibrahim Kalin, cùng một số quan chức Syria như Ngoại trưởng Asaad al-Shaibani và Giám đốc tình báo Hussein al-Salama.

Syria kêu gọi khôi phục thỏa thuận 1974 về Cao nguyên Golan. Ảnh: AFP.

Ông al-Sharaa cho biết, Syria đang thúc đẩy việc hội nhập Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo vào các thể chế nhà nước, đồng thời khẳng định khu vực Đông Bắc Syria hiện không còn sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài.

Liên quan đến tái thiết, Tổng thống Syria nhấn mạnh, cách tiếp cận dựa trên thu hút đầu tư, đồng thời cho rằng viện trợ quốc tế cần tránh bị chính trị hóa hoặc gắn với các điều kiện. Ông cũng đề cập kế hoạch xây dựng khu vực kinh tế tự do chung với Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib, nhằm thúc đẩy sản xuất, thương mại và kết nối với các trung tâm lớn như Aleppo và Damascus.

Ngoài ra, trong khuôn khổ diễn đàn, ông al-Sharaa đã có các cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền người Kurd tại Iraq Nechirvan Barzani và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi, tập trung trao đổi về các vấn đề khu vực và người tị nạn.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu Ajansı, Reuters.