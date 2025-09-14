Sôi nổi giải thể thao trong công nhân lao động Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam

Ngày 14/9, Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải bóng đá mini và bóng chuyền hơi lần thứ 10 năm 2025 chào mừng đại hội Đảng các cấp, đại hội MTTQ Việt Nam và đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Công đoàn Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2025).

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các tổ công đoàn tham gia giải.

Ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc giải, ông Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam cho biết: Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan, giải quyết việc làm cho hơn 19.000 đoàn viên, người lao động. Việc tổ chức giải bóng đá và bóng chuyền hơi hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động sau những giờ làm việc căng thẳng. Đây cũng là hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường niên trong công nhân lao động công ty.

Các nữ vận động viên tranh tài trên sân cỏ.

Giải năm nay thu hút hơn 600 vận động viên tham gia với 24 đội bóng nam, 16 đội bóng nữ và 11 đội bóng chuyển hơi nữ đến từ 130 tổ công đoàn của Công ty TNHH Giầy Rollsport Việt Nam. Các trận đấu diễn ra vào 4 ngày Chủ nhật và 14 buổi chiều các ngày trong tháng 9, tháng 10/2025.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung bóng đá nam.

Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đá nam và đội bóng đá nữ đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.

Thanh Huê