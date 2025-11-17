Thể thao thành tích cao vươn mình khẳng định vị thế

Những năm qua, thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Qua các giải đấu, thành tích và số lượng huy chương của các vận động viên (VĐV) không ngừng tăng, một số môn thể thao của tỉnh đã đạt trình độ cao so với các nước khu vực, châu lục, đóng góp không nhỏ vào thành công chung của thể thao Việt Nam.

VĐV Vovinam Lê Thị Hiền giành HCV giải vô địch Vovinam thế giới năm 2025.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đang đào tạo nhiều môn thể thao trọng điểm như: Pencak silat, Điền kinh, Bơi, Lặn, Taewondo, Karate, Vovinam, Vật... Từ đây, nhiều đội tuyển đã tham gia thi đấu ở các giải trong và ngoài nước và giành thành tích tốt.

Ông Đàm Văn Long, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, cho biết: “Chúng tôi xác định phát triển thể thao thành tích cao gắn với các môn trọng điểm, lấy đấu trường SEA Games, châu Á và thế giới làm mục tiêu. Hiện trung tâm có 800 VĐV và sẽ có 1.000 VĐV vào năm 2026. Hằng năm, lựa chọn, cử khoảng 60 HLV, VĐV đi tập huấn, thi đấu nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu tại một số nước Đông Nam Á, châu Á, châu Âu; lựa chọn, cử 350 HLV và VĐV đi tập huấn, thi đấu cọ xát tại các trung tâm thể thao lớn trên toàn quốc”.

Với bản lĩnh, nghị lực, tinh thần thể thao cao thượng, được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và ý chí vươn lên mạnh mẽ của người xứ Thanh, các VĐV Thanh Hóa đã tạo được những dấu ấn rực rỡ. Giai đoạn 2021-2025, các VĐV Thanh Hóa tham gia 597 giải thể thao quốc gia, quốc tế, mang về 3.849 huy chương các loại, trong đó tới 1.161 huy chương vàng (HCV). Điều đáng mừng là số lượng huy chương năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như năm 2021 các VĐV mới chỉ giành 249 huy chương các loại thì con số này của năm 2024 là 1.024 huy chương, năm 2025 là 1.063 huy chương - một con số ấn tượng, phản ánh sức bật mạnh mẽ của thể thao thành tích cao.

Các HLV, VĐV thể thao Thanh Hóa tham gia đóng góp lớn vào thành công chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại 2 kỳ SEA Games với 33 huy chương. Các VĐV mũi nhọn liên tục tỏa sáng, đóng góp vào bức tranh thể thao rực rỡ của Thanh Hóa như: Nguyễn Thị Thanh Trúc thống trị các giải đấu Jujitsu với 3 HCV, 2 HCB tại giải vô địch châu Á 2024; 5 HCV, 2 HCĐ giải vô địch và U21 châu Á và 2 HCV, 1 HCB giải vô địch thế giới năm 2025; Phạm Thị Vân (bơi) giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch các nhóm tuổi châu Á, đồng thời phá kỷ lục nhóm tuổi châu Á; Lê Thị Hiền (Vovinam) giành HCV 3 năm liên tiếp tại giải vô địch thế giới năm 2023, 2025 và giải vô địch châu Á năm 2024; Quách Thị Lan (điền kinh) giành 1 HCV, 1 HCĐ tại giải vô địch tiếp sức châu Á, phá kỷ lục quốc gia 4x400m vào năm 2024, giành 1 HCB nội dung 4x400m nữ tại giải vô địch châu Á năm 2025...

Nhiều bộ môn khác cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Đội bóng đá Đông Á Thanh Hóa có hai năm liên tiếp (2023-2024) đăng quang Cúp Quốc gia, giành Siêu cúp Quốc gia 2023. U19 Đông Á Thanh Hóa giành chức vô địch quốc gia, mở ra kỳ vọng lớn cho tương lai. Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa nhiều năm trụ vững tại giải vô địch quốc gia, năm 2024, 2025 lần lượt xếp thứ 4 và thứ 6 toàn quốc, kết quả thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và khát vọng bứt phá.

Chỉ tính riêng năm 2025 (chưa tham gia đấu trường SEA Games 33 vào cuối năm), các VĐV đã mang về 1.063 huy chương các loại, trong đó có 318 HCV, 297 HCB và 448 HCĐ, khẳng định vị trí tốp đầu toàn quốc trong thể thao thành tích cao.

Hiện tỉnh đang có 800 VĐV ở 31 đội tuyển, trong đó có 82 VĐV thuộc các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Đây là nguồn nhân lực thể thao chất lượng cao, hứa hẹn mang lại những bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.

Theo Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài, thành công của thể thao thành tích cao Thanh Hóa luôn gắn liền với những định hướng chiến lược, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh và nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ HLV, VĐV. Đặc biệt Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND ngày 9/4/2025 về việc ban hành chính sách hỗ trợ một số hoạt động thể thao thành tích cao tỉnh Thanh Hóa, tạo bước đột phá về chế độ đãi ngộ đối với VĐV, HLV, giúp thể thao Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ hơn.

Tỉnh cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng các công trình thể thao đạt chuẩn quốc gia, nhà thi đấu, phòng phục hồi chức năng bao gồm các trang thiết bị y học TDTT hiện đại để chăm sóc, theo dõi sức khỏe, phục hồi và chữa trị chấn thương cho các VĐV. Hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT đang từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu huấn luyện số hóa, tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển đội ngũ chuyên gia, HLV chất lượng cao.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự cho biết: “Cùng với sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực bền bỉ của các cán bộ, HLV, VĐV, thể thao thành tích cao Thanh Hóa thực sự đã có những bước tiến dài, tạo dấu ấn rõ nét trên bản đồ thể thao Việt Nam, vươn mình ra quốc tế. Không chỉ hướng đến huy chương, thể thao Thanh Hóa hướng đến một thế hệ VĐV chuyên nghiệp, tự tin hội nhập khu vực và thế giới. Thời gian tới, ngành thể thao tập trung nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thi đấu cho các bộ môn; bảo đảm đầy đủ chế độ dinh dưỡng, y học thể thao; tạo điều kiện để các VĐV được tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế; tăng cường tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu, ưu tiên cho các bộ môn thế mạnh; dành sự đầu tư đặc biệt cho các VĐV tài năng, trọng điểm cho mục tiêu châu lục, thế giới; chuẩn hóa đội ngũ HLV, xây dựng lực lượng VĐV chất lượng cao. Tin tưởng rằng, với quyết tâm và chiến lược đầu tư đúng hướng, thể thao thành tích cao Thanh Hóa sẽ tiếp tục tỏa sáng, mang về nhiều thành tích vang dội, góp phần làm rạng danh thể thao nước nhà”.

Bài và ảnh: Anh Tuân