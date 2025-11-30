Lan tỏa tinh thần luyện tập thể thao cộng đồng

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, phong trào thể dục - thể thao (TDTT) đã có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn, từ cơ quan, trường học đến hộ gia đình với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Qua đó gắn kết xã hội và nâng cao sức khỏe người dân.

Người dân phường Hàm Rồng chơi bóng chuyền hơi tại sân bóng làng Đông Sơn.

Theo ông Lê Đông Dương, Phó trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), thể thao cộng đồng không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn hỗ trợ sức khỏe tinh thần, xây dựng tinh thần đoàn kết. Qua đó mọi người khỏe mạnh về thể chất, giảm áp lực lên hệ thống y tế.

Tại tỉnh ta chưa bao giờ các sự kiện thể thao phong trào lại diễn ra sôi động và quy mô như hiện nay, từ các buổi tập thể dục tại các khu dân cư, công viên... đến những sự kiện chạy việt dã, chạy địa hình, đua xe đạp, bơi lội, yoga, pickleball... tại khắp các địa phương. Nhiều bộ môn thể thao đa dạng, phù hợp với sở thích, nhu cầu, độ tuổi được người dân yêu thích và hăng say tập luyện hằng ngày.

Cứ 17h hàng ngày tại sân bóng chuyền hơi thôn Thọ Vinh, xã Trung Chính, các thành viên CLB bóng chuyền hơi lại có mặt đông đủ để cùng tập luyện. Đủ các thành phần, độ tuổi, mọi người hăng say tập luyện trong không khí vui tươi, thoải mái, đầy ắp tiếng cười. Bà Lê Thị Tình, thôn Thọ Vinh chia sẻ: “Qua tập luyện, tôi thấy giảm đi căng thẳng, mệt mỏi, tinh thần thư thái, mọi hoạt động trong sinh hoạt hằng ngày cũng linh hoạt hơn. Không chỉ rèn luyện sức khỏe mà chơi thể thao còn gắn kết bà con với nhau, củng cố và thắt chặt hơn mối quan hệ hàng xóm”.

Theo báo cáo của Sở VHTT&DL, tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt 38% dân số toàn tỉnh; tỷ lệ gia đình luyện tập thể thao đến năm 2025 đạt 28% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 3.530 CLB thể thao cơ sở.

Để có được sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng như hiện nay không thể không nhắc đến vai trò quản lý và định hướng của các cơ quan chức năng.

Đơn cử như Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, cùng với đó Giải Việt dã Báo Thanh Hóa đã 29 lần tổ chức với sự phối hợp của Sở VHTT&DL, Báo Thanh Hóa (nay là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa), Tỉnh đoàn và các ngành, địa phương đã ngày một nâng tầm, khẳng định uy tín, thương hiệu của sân chơi thể thao truyền thống lâu năm nhất của phong trào TDTT tỉnh nhà; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng nói chung và chạy bộ nói riêng trên địa bàn tỉnh phát triển. Các CLB chạy cũng được thành lập, hoạt động bài bản với số thành viên không ngừng tăng, góp phần đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu TDTT, cải thiện thể chất, kết nối mọi người với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực.

CLB chạy bộ Công an Thanh Hóa (CATH Runner) trực thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa, được thành lập với mục tiêu rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ và lan tỏa tinh thần thể thao trong lực lượng công an cũng như cộng đồng. Đến nay, CLB có 87 thành viên, trong đó thành viên lớn nhất 62 tuổi, minh chứng cho tinh thần thể thao không giới hạn tuổi tác.

Anh Mai Văn Hưng, thành viên ban chủ nhiệm CLB cho biết: “Hằng tuần, CATH Runner duy trì các buổi “funrun” cuối tuần hoặc “longrun” vào sáng chủ nhật để rèn luyện thể lực, gắn kết tinh thần đồng đội. Song song với rèn luyện thể thao, CATH Runner luôn quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ công an trong đời sống xã hội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng, nhiều địa phương, đơn vị cũng đã đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống sân bãi, công viên, máy tập thể dục công cộng... tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào phát triển. Sự lan tỏa của thể thao cộng đồng đã giúp người dân ý thức hơn về tầm quan trọng của sức khỏe, coi tập luyện là nhu cầu thiết yếu, một phần của lối sống văn minh, tích cực. Từ đó góp phần giảm bệnh tật liên quan đến lối sống tĩnh tại, giảm gánh nặng y tế, tạo ra một xã hội năng động, lạc quan hơn.

Phó trưởng Phòng Quản lý TDTT, Sở VHTT&DL Lê Đông Dương, cho biết: Trong giai đoạn 2021-2030, ngành VHTT&DL tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về công tác TDTT tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn để mọi người hiểu rõ lợi ích của hoạt động TDTT đối với bản thân, gia đình, cộng đồng. Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để rèn luyện hàng ngày, tạo thói quen hoạt động TDTT hợp lý suốt đời. Đẩy mạnh các hoạt động TDTT ở cơ sở; kết hợp phát triển các môn thể thao hiện đại với khai thác, bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi vận động dân gian. Duy trì, mở rộng, đa dạng hóa các loại hình hoạt động TDTT, tăng cường thành lập các CLB TDTT cơ sở, các tổ, đội, nhóm TDTT hoạt động tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học... Tăng cường xã hội hóa các hoạt động TDTT. Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học. Tăng cường đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở. Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên, TDTT cơ sở. Qua đó khẳng định vai trò của TDTT trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng, tạo môi trường sống lành mạnh, gắn kết cộng đồng.

Bài và ảnh: Anh Tuân