Judo xây dựng lực lượng, sẵn sàng chinh phục các giải đấu

Với thâm niên và bề dày thành tích nổi bật ở các giải quốc gia, quốc tế, judo được xác định là môn thể thao trọng điểm của Thanh Hóa. Những năm gần đây, cùng với việc đổi mới giáo án huấn luyện, tập trung vào công tác đào tạo trẻ, đội tuyển Judo Thanh Hóa đã thu được nhiều “quả ngọt”, làm hành trang chuyển mình mạnh mẽ hơn.

Các VĐV judo Thanh Hóa rèn kỹ, chiến thuật tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh.

Judo vốn là môn võ nhu đạo của Nhật Bản, du nhập vào Việt Nam từ những năm 50 của thế kỷ trước. Các địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long... vốn là đất sống của môn võ này. Đây là môn võ lấy nhu thắng cương, dựa vào lực đối phương để ra đòn áp chế.

Năm 2009, judo được thành lập thành bộ môn riêng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT. Trải qua nhiều thăng trầm, thành tích có lúc giảm sút do thiếu hụt nguồn huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tài năng, nhưng bằng tinh thần nỗ lực cùng sự ra đời của các đề án phát triển thể thao thành tích cao, judo Thanh Hóa có thêm điều kiện hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chế độ dinh dưỡng, hình thành đội hình ổn định.

Ban huấn luyện tích cực tìm kiếm và tuyển chọn những VĐV trẻ tốt nhất ở từng nội dung để tạo ra tính kế thừa. Do cách thức, phương pháp tuyển chọn khá công phu, bài bản nên hầu hết lực lượng này đều bảo đảm chất lượng đầu vào, từ các chỉ số phát triển phù hợp với yêu cầu huấn luyện. Nhiều gương mặt sau quá trình đào tạo đã có sự trưởng thành nhanh về chuyên môn và thành tích. Bên cạnh đó, những thay đổi linh hoạt về giáo án, môi trường tập đã góp phần bảo đảm điểm rơi phong độ của các VĐV đúng vào thời gian thi đấu.

Xác định rõ định hướng nâng cao chất lượng, ngành thể thao tỉnh thường xuyên tạo điều kiện cho đội tuyển judo tham gia các giải đấu để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, điều rất cần thiết trong các môn đối kháng Olympic.

Hiện bộ môn judo có 2 HLV, 24 VĐV, trong đó có 9 VĐV tuyến tỉnh, 11 VĐV tuyến trẻ, 4 VĐV năng khiếu. Ngôi sao lớn nhất của judo Thanh Hóa hiện tại vẫn là Hoàng Thị Tình khi từ năm 2017 đến nay VĐV này gần như thống trị hạng cân 48kg ở đấu trường trong nước và khu vực. Tuyển thủ này đã giành HCV hạng 48kg nữ liên tiếp khi dự SEA Games 31, 32. Năm ngoái, nữ tuyển thủ từng giành suất trực tiếp dự Olympic Paris (Pháp) 2024 và tranh tài tại hạng 52kg nữ. Hoàng Thị Tình cũng là 1 trong 4 VĐV Thanh Hóa góp mặt trong Đội tuyển Judo quốc gia bên cạnh Hà Ngọc Chi, Ngô Thành Đạt, Nguyễn Văn Nam.

Đáng mừng là hiện tại bộ môn đang có rất nhiều gương mặt trẻ, tài năng, hứa hẹn thay thế lớp đàn anh, đàn chị trong tương lai. Bên cạnh 2 VĐV tuyển trẻ quốc gia là Phạm Như Yến, Hoàng Thị Hà còn có hàng loạt “sao mai” triển vọng như: Phạm Thị Phương Mai, Trương Bảo Nguyên, Lê Ngọc Oanh, Trương Thị Lan Anh, Trương Thị Yến Nhi, Lý Thị Thùy Linh, Mai Thị Tâm, Bùi Xuân Quỳnh...

Với lực lượng đồng đều, những năm gần đây đội tuyển judo thường xuyên tham dự các giải đấu thường niên trong nước và quốc tế. Qua mỗi giải đấu, các VĐV dần trưởng thành, khẳng định được chuyên môn, đẳng cấp và những tấm huy chương đóng góp cho thể thao thành tích cao Thanh Hóa cũng tăng lên rõ rệt. Năm 2023, đội tuyển giành 1 HCV SEA Games 32; 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ tại Giải vô địch trẻ quốc gia; 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại Giải vô địch quốc gia (VĐQG). Năm 2024 giành 1 HCĐ Giải vô địch Judo Đông Nam Á; 3 HCV, 8 HCB, 14 HCĐ tại Giải vô địch trẻ; 1 HCB, 5 HCĐ tại Giải VĐQG. Năm 2025 giành 1 HCV, 1 HCĐ tại Giải vô địch Đông Nam Á; 1 HCB, 4 HCĐ tại Giải VĐQG; 4 HCV, 5 HCB, 12 HCĐ tại Giải vô địch trẻ.

Theo HLV trưởng đội tuyển judo Bùi Thị Hòa, những thành tích đó là quả ngọt từ quá trình đầu tư bài bản, nghiêm túc và có định hướng. Các VĐV trẻ cho thấy sự tiến bộ khi được bộ môn tạo điều kiện, trao cơ hội thi đấu các giải trẻ toàn quốc và quốc tế. Đây cũng được xem là sự chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển, đặc biệt là hướng tới những sân chơi cao hơn mà gần nhất là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tập luyện, thi đấu judo đã được tỉnh đầu tư bài bản theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của môn thể thao thành tích cao mũi nhọn. Tuy nhiên, bởi vì là môn thể thao đòi hỏi cả sức mạnh và chiến thuật nên mong muốn của ban huấn luyện bộ môn là thời gian tới được tạo điều kiện đi tập huấn nhiều hơn, bởi qua một lần được cọ xát VĐV có thể học được nhiều hơn cả tháng rèn luyện nội bộ. Đó không chỉ là kỹ thuật, mà còn là tư duy, tâm lý thi đấu, khả năng thích ứng và cả giới hạn của bản thân.

“Thời gian tới, lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh cùng với ban huấn luyện tiếp tục đổi mới giáo án huấn luyện, tìm VĐV giỏi qua công tác tuyển chọn, tập huấn, thi đấu, kết hợp đầu tư trọng điểm và phát huy tinh thần, nghị lực khổ luyện của cả thầy và trò. Theo đó bộ môn sẽ chủ động, mạnh dạn lựa chọn những VĐV thực sự tài năng, có khả năng đạt HCV để có chế độ đầu tư đặc biệt. Hy vọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng với quyết tâm, nỗ lực của các VĐV, HLV, nhà quản lý, judo Thanh Hóa sẽ có nhiều thắng lợi mới”, Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài cho biết.

Bài và ảnh: Anh Tuân