Gần 300 vận động viên tham gia giải vũ đạo thể thao giải trí

Sáng 20/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác chuẩn bị lớp tập huấn trọng tài vũ đạo thể thao, giải trí và Giải ngôi sao vũ đạo thể thao giải trí Life Up cúp Câu lạc bộ (CLB) Thanh Hóa mở rộng năm 2025.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự chủ trì hội nghị.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Đào tạo kỹ năng Life Up Academy phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện khiêu vũ thể thao tại Thanh Hóa và các địa phương lân cận, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của Nhân dân.

Giải dự kiến diễn ra từ ngày 1/12, tại Nhà hát nghệ thuật Lam Sơn (phường Hạc Thành).

Chương trình tập huấn trọng tài phục vụ giải dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 5/12.

Đại diện công ty Đào tạo kỹ năng Life Up Academy phát biểu ý kiến.

Lần thứ hai được tổ chức tại Thanh Hóa, Giải ngôi sao vũ đạo thể thao giải trí Life Up cúp Câu lạc bộ Thanh Hóa mở rộng khai mạc ngày 7/12 là sân chơi sôi động dành cho các hướng dẫn viên, học viên, vận động viên (VĐV) đam mê vũ đạo từ 5 đến 60 tuổi đến từ các trung tâm văn hóa, câu lạc bộ và đơn vị trên toàn quốc.

Các nội dung thi đấu đa dạng như: Dance Kids, Hip Hop, Dance Fitness - Zumba Latin, Aesthetic Thẩm Mỹ - Aero Dance, đồng diễn dân vũ, nhảy hiện đại, Shuffle Dance, múa nghệ thuật, người mẫu nhí.

Theo điều lệ, các VĐV sẽ tham gia thi đấu theo hình thức đồng đội, cá nhân, đối kháng và trình diễn tài năng, chia theo bảng Ngôi sao và Tài năng. Tổng giá trị giải thưởng các bảng đấu lên đến 150 triệu đồng cùng các phần quà từ nhà tài trợ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, việc tổ chức lớp tập huấn và giải đấu là bước phát triển tiếp theo trong hành trình đưa vũ đạo thể thao trở thành một phần thiết yếu của đời sống văn hóa - tinh thần tại Thanh Hóa và khu vực phía Bắc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch, chủ động phối hợp với Ban Tổ chức giải thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo giải được tổ chức thành công, hấp dẫn và ấn tượng.

Anh Tuân