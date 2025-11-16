Bóng chuyền nữ với khát vọng vươn tầm

Những năm qua, trong bối cảnh các đội bóng chuyền nữ cạnh tranh khốc liệt ở sân chơi quốc nội, thì sự ổn định và thành công của đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa là kết quả đáng khích lệ. Thành công đó cho thấy sự quan tâm đầu tư của tỉnh, kế hoạch chuẩn bị dài hơi của ngành thể thao đang phát huy hiệu quả.

Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đang là tập thể đoàn kết, khát khao chinh phục những mục tiêu mới.

Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa thành lập từ năm 1979, trải qua nhiều giai đoạn phát triển đội đã giành được nhiều thành tích đáng ghi nhận, thường xuyên nằm trong tốp các đội mạnh toàn quốc được quyền tham gia giải vô địch quốc gia (VĐQG) hàng năm. Tuy vậy, nhiều giai đoạn đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa khá vất vả trong cuộc đua trụ hạng ở giải VĐQG, thậm chí có 2 mùa giải phải nhờ tới chiến thắng ở trận tranh vé vớt mới tiếp tục góp mặt tại giải đấu cao nhất của Việt Nam.

Từ vòng 2 Giải VĐQG 2023, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa có nhà tài trợ mới là Công ty Xi măng Long Sơn. Đây được xem là bước ngoặt đối với bóng chuyền nữ xứ Thanh khi chính thức mang tên Xi măng Long Sơn Thanh Hóa và được nhận mức tài trợ 4,4 tỷ đồng/năm, được tặng xe ô tô mới để di chuyển thi đấu và những mức thưởng đột xuất khác.

Với sự đồng hành của nhà tài trợ mới, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã bắt tay ngay vào công tác xây dựng lực lượng với tiêu chí đầu tư tuyển mộ những VĐV chất lượng, kinh nghiệm và có đẳng cấp. Các gương mặt như Đoàn Thị Xuân, Trịnh Thị Huyền, Phạm Thị Như Quỳnh, Lê Thị Ngọc Trâm, Phạm Thị Thúy đã được chiêu mộ, tạo ra sự thay đổi tích cực về lực lượng, chiều sâu cho đội hình bên cạnh các trụ cột như Hoàng Thị Thảo, Lê Thị Dung, Lê Thị Hạnh, Bùi Thị Nga. Một số ngoại binh chất lượng được chiêu mộ trong những mùa giải qua như Cai Xiaoqing, Liu Yanhan (Trung Quốc), Ceyda Aktas (Thổ Nhĩ Kỳ), và mới nhất được thay thế bởi tay đập người Mỹ Leah Hardeman, đã mang đến sức sống mới cho đội ở giải VĐQG.

Công tác đào tạo trẻ cho bóng chuyền nữ Thanh Hóa cũng đã có nhiều tiến bộ khi ban huấn luyện (BHL) đã có nhiều đổi mới trong khâu tìm kiếm, tuyển chọn VĐV năng khiếu từ các địa phương, các giải phong trào trong tỉnh, các giải học sinh của ngành giáo dục. Giáo án đào tạo VĐV trẻ cũng đã được đổi mới để theo kịp với xu thế và sự phát triển của bóng chuyền hiện nay, đồng thời không ngừng học hỏi từ các đội bóng, trung tâm đào tạo bóng chuyền mạnh trong nước. Các VĐV đội trẻ cũng đã được thử sức với các đàn chị ở đội 1 và thi đấu, tập huấn với các đội bóng ở nhiều cấp độ khác nhau.

Hiện bên cạnh những gương mặt quen thuộc đã làm nên thành công cho bóng chuyền xứ Thanh những năm qua, một số gương mặt trẻ đang được đánh giá rất triển vọng, đủ sức thay thế các đàn chị trong tương lai như: Quách Kim Luyến (SN 2006), Quách Thị Hoài Ân (SN 2012), Lưu Thị Thu Phương (SN 2009), Bùi Yến Nhi (SN 2011).

Theo HLV trưởng Đỗ Văn Niên, "BHL đã xây dựng lối chơi cụ thể và xuyên suốt cho đội tuyển bóng chuyền nữ là thi đấu với tinh thần cao, luôn tận dụng tối đa và không bỏ lỡ các tình huống ghi điểm. Đến nay đội đã xây dựng được một tập thể đạt trình độ phát triển đồng đều chứ không dựa trên một nhân tố riêng biệt".

Nếu như tại mùa giải VĐQG năm 2023 đội bóng phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới chắc chắn trụ hạng thì năm 2024, năm 2025, các VĐV Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt để lọt vào top 4 và top 6 đội bóng xuất sắc nhất của mùa giải.

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Nguyễn Ngọc Hài nhận định: “Dù còn nhiều khó khăn nhưng thành công của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trong mùa giải 2024, 2025 đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của BHL và các cầu thủ. Ngoài ra, trong quá trình rèn quân, BHL cũng có đợt sát hạch và đánh giá từng vị trí trong đội hình, qua đó tiếp tục hoàn thiện lối chơi với mục tiêu đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho từng VĐV. Thời gian tới trung tâm tiếp tục chỉ đạo BHL đội bóng tiếp tục quan tâm đến tuyển chọn, nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, nhằm xây dựng lực lượng VĐV kế thừa và có chiều sâu. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đánh giá giúp VĐV phát huy tối đa năng lực, sở trường. Phối hợp với nhà tài trợ chiêu mộ những VĐV ngoại quốc đẳng cấp để mang lại “luồng sinh khí” mới cho đội bóng".

Bài và ảnh: Anh Tuân