Bộ môn đá cầu nỗ lực vượt khó

Trải qua nhiều nốt trầm, với quyết tâm cao, bộ môn đá cầu Thanh Hóa đã chứng minh được sức bật mạnh mẽ của ý chí và tinh thần vượt khó trong thời gian qua bằng một loạt thành tích đáng khích lệ.

Các VĐV đội tuyển đá cầu nỗ lực rèn kỹ thuật, chiến thuật tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Tháng 7/2018, khi bộ môn đá cầu đứng trước vô vàn khó khăn, thách thức, HLV Ngô Ngọc Linh được điều động làm HLV trưởng bộ môn để xây dựng lại đội tuyển. Thời điểm này, ban huấn luyện xác định gây dựng lại lứa VĐV mới hoàn toàn, chấp nhận không có thành tích để giảm sức ép cho các HLV, đặc biệt là VĐV.

Tuy nhiên làm lại từ đầu bao giờ cũng khó khăn khi mà bộ môn chỉ được giao số lượng VĐV rất thấp. Bên cạnh đó, quá trình tuyển chọn không phải dễ dàng khi môn đá cầu chuyên nghiệp không có sức hút như những bộ môn khác. Ngoài ra, trong xã hội hiện đại, đa phần các bậc phụ huynh đều ưu tiên con cái học văn hóa để lựa chọn những ngành nghề nhẹ nhàng, ổn định cho tương lai. Các HLV bộ môn đã phải lặn lội đến các trường THCS, thông qua đội ngũ cộng tác viên cơ sở, quan sát các giải đấu phong trào để phát hiện những nhân tố năng khiếu, có tố chất phù hợp với môn này từ khi các em còn nhỏ, đưa về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao (TDTT) để đào tạo. Cùng với đó là hành trình gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để họ yên tâm gửi gắm con cái theo học.

Hiện bộ môn đá cầu có 2 HLV và 8 VĐV, trong đó có 2 VĐV tuyến tỉnh và 6 VĐV năng khiếu. Hằng ngày, các VĐV tập 2 buổi sáng/chiều tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Ban huấn luyện chú trọng xây dựng giáo án theo hướng kết hợp VĐV các lứa tuổi, vừa có kinh nghiệm vừa có chuyên môn tốt, góp phần nâng cao chất lượng luyện tập. Trước khi bước vào mỗi mùa giải, bộ môn luôn có kế hoạch tập luyện khoa học và chiến lược thi đấu hợp lý. Dưới sự dẫn dắt của đội ngũ HLV giàu kinh nghiệm, các VĐV đã không ngừng rèn luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Những bài tập về phản xạ, phối hợp đồng đội và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy được đặc biệt chú trọng.

Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ, trẻ hóa lực lượng, ban huấn luyện bộ môn chủ động tham mưu với lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh mạnh dạn sử dụng các nhân tố trẻ có chuyên môn tốt vào vị trí trụ cột ở các nội dung thi đấu và không ít VĐV đã từng bước thể hiện được năng lực. Hiện nay, bên cạnh 3 gương mặt đã khẳng định được tài năng của mình là Hoàng Hải Yến, Hoàng Thị Thu Phương, Nguyễn Lê Luân thì tuyến VĐV năng khiếu phần lớn đều có thành tích tại các sân chơi trẻ, nhóm lứa tuổi toàn quốc. Các em luôn sẵn sàng mỗi khi được triệu tập làm nhiệm vụ cùng lực lượng đàn anh, đàn chị. Nổi bật là Ngọ Duy Bảo (SN 2012) và Đỗ Ngọc Nam Phong (SN 2013).

Sau nhiều nỗ lực vượt khó của cả thầy và trò, từ chỗ chỉ biết đến HCB và HCĐ ở giai đoạn trước 2018, năm 2022 đá cầu Thanh Hóa đã có tấm HCV quý giá tại Giải vô địch cầu mây bãi biển, nội dung đơn nữ. Điều đó đã khẳng định bước đi đúng đắn của bộ môn, là động lực tinh thần to lớn, tiếp thêm sức mạnh để thầy trò HLV Ngô Ngọc Linh tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Từ chiếc HCV năm 2022, đá cầu Thanh Hóa thực sự đã tìm lại được chính mình. Năm 2023 đội tuyển giành 1 HCV tại Giải vô địch đá cầu bãi biển quốc gia; 1 HCĐ tại Giải vô địch đá cầu quốc gia; 1 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch đá cầu trẻ quốc gia; 1 HCB tại Giải trẻ Châu Á. Năm 2024 và năm 2025, đội tuyển giữ thành tích ổn định khi mỗi năm đều giành 1 HCV tại Giải vô địch đá cầu bãi biển quốc gia; 1 HCĐ tại Giải vô địch đá cầu quốc gia; 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại Giải vô địch đá cầu trẻ quốc gia.

“Thực tế qua các giải đấu cho thấy các VĐV hiện nay có tố chất, thể lực tốt, đặc biệt là niềm đam mê, nghị lực, tinh thần vượt khó để bám trụ và khao khát vươn tới đỉnh cao. Vì thế những năm gần đây tuy chưa thực sự nổi trội nhưng bộ môn luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu huy chương được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT giao hằng năm”, HLV trưởng Ngô Ngọc Linh cho biết.

Khó khăn lớn nhất với bộ môn hiện nay chính là lực lượng VĐV quá mỏng. Do đó không thể tham gia đủ các nội dung ở những giải đấu tham dự và khó khăn để có thể tính toán bước đi lâu dài. Mong mỏi lớn nhất của các nhà chuyên môn là đội được bổ sung thêm quân số trong thời gian tới và được đi tập huấn ở những địa phương có phong trào đá cầu phát triển mạnh, như: Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Huế và Bắc Ninh.

Thời gian tới, bên cạnh việc không ngừng nâng cao và chuẩn hóa đội ngũ HLV, bộ môn sẽ linh hoạt trong công tác huấn luyện, tạo điều kiện để các em được tham gia tập huấn, thi đấu tại các giải. Qua đó ban huấn luyện sàng lọc lực lượng, phát hiện VĐV năng khiếu, để đầu tư trọng điểm, chiến lược cho những năm tiếp theo. Trước mắt ban huấn luyện cũng đã đưa ra kế hoạch huấn luyện, tập luyện rất rõ ràng cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026 - đấu trường lớn mà đá cầu đã không tham gia ở kỳ đại hội 2022. Nhiệm vụ giành huy chương không hề dễ dàng, nhưng với sự quan tâm, đầu tư tốt hơn và công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, hy vọng bộ môn đá cầu Thanh Hóa sẽ có được những thành công như mong đợi.

Bài và ảnh: Anh Tuân