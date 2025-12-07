Nâng cao chất lượng văn hóa từ các phong trào ở cơ sở

Các chương trình, phong trào văn hóa ở xã Thiệu Hóa đã mang đến “luồng gió mới”, góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Bóng đá là môn thể thao phong trào thế mạnh của xã Thiệu Hóa.

Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi về vùng đất này đó là không gian yên bình, đường làng, ngõ xóm khang trang, con người thân thiện, gắn kết. Mỗi ngày, tại nhà văn hóa thôn, khu phố người dân tập trung trò chuyện, sinh hoạt văn hóa, thể thao khá đông. Trẻ em vui chơi, nô đùa trước sân; người già ngồi thư giãn, trò chuyện; thanh niên, người trung tuổi đánh bóng chuyền hơi, khiêu vũ thể thao.

Tại khu phố 2, vào mỗi buổi chiều, người dân và thành viên các câu lạc bộ tập trung tham gia thể dục - thể thao. Khu phố có 1 đội văn nghệ, câu lạc bộ zumba, bóng chuyền hơi, bóng đá. Các đội/câu lạc bộ văn nghệ thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia sôi nổi. Ông Lê Văn Thanh, trưởng khu phố 2, cho biết: “Nhà văn hóa, sân thể thao được đầu tư xây dựng rộng rãi với đầy đủ trang thiết bị, cơ bản đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân. Các chương trình, phong trào văn hóa - thể thao triển khai thường xuyên đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng môi trường văn hóa, gia đình văn hóa, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Nhờ đó, khu phố liên tục giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa, không có tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, có trên 98,8% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa”.

Tại thôn Thành Đạt, vào mỗi buổi chiều người dân tập trung tại nhà văn hóa, sân thể thao chơi bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, nhảy zumba. Thôn có 2 đội văn nghệ của hội nông dân và hội phụ nữ, 2 câu lạc bộ bóng chuyền hơi, 1 câu lạc bộ bóng chuyền da. Ông Dương Văn Sâm, bí thư, trưởng thôn Thành Đạt chia sẻ: “Thôn có 156 hộ với 520 khẩu. Người dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Nhiều năm nay, 100% đám cưới, đám hiếu được thực hiện theo nếp sống văn minh, tiết kiệm, không trống kèn, loa đài công suất lớn. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,05%".

Sau sáp nhập, xã Thiệu Hóa có 36 khu phố, thôn. 100% khu phố, thôn đều có nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Các câu lạc bộ/đội văn nghệ, thể thao hoạt động sôi nổi. Vào dịp lễ, tết như: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Quốc khánh 2/9... xã và thôn, khu phố đều tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, giải thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân tham gia. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, tạo khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,59%. Tỷ lệ khu dân cư văn hóa ước đạt 100%.

Cùng với việc nâng cao chất lượng các phong trào cơ sở, xã Thiệu Hóa đã quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Hiện xã có 9 di tích được xếp hạng các cấp, trong đó có 2 di tích quốc gia: Đền thờ Quán Nho và Đền thờ Đinh Lễ. Các di tích được bảo vệ, quan tâm trùng tu, tôn tạo, chống xuống cấp. Các lễ hội truyền thống gắn với di tích và lễ hội làng của địa phương được tổ chức đảm bảo theo nếp sống văn minh mà vẫn gìn giữ được những giá trị truyền thống.

Những kết quả tích cực đó là thành quả từ sự nỗ lực và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Hóa trong việc thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của chương trình nâng cao chất lượng văn hóa giai đoạn 2021-2025 và thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hằng năm, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của văn hóa, các hoạt động, phong trào văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đối với sự hình thành, phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. Đồng thời, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Trong thực hiện nâng cao chất lượng văn hóa, xã đã chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, vợ chồng hòa thuận. Qua đó phát huy các giá trị, nét truyền thống gia đình Việt, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa, văn minh từ mỗi gia đình đến cộng đồng. Đồng thời, xã đã tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại cơ sở; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa. Thông qua các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tại các khu dân cư đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, tạo dựng lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh.

Có thể khẳng định, việc nâng cao chất lượng văn hóa trên địa bàn xã Thiệu Hóa đã tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển toàn diện, văn minh, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài và ảnh: Thùy Linh