Số ca mắc virus Hanta trên du thuyền Hondius tăng lên 7 trường hợp, 3 người tử vong

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca mắc bệnh liên quan đến virus Hanta trên du thuyền MV Hondius đang gia tăng, với tổng cộng 7 trường hợp được ghi nhận tính đến ngày 4/5.

Trong số này, đã có 2 ca được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi nhiễm. Đáng chú ý, 3 người đã tử vong, 1 trường hợp đang được điều trị tích cực và 3 người còn lại có triệu chứng nhẹ.

Trước đó, WHO xác nhận ổ dịch xuất hiện trên con tàu đang hoạt động tại khu vực Đại Tây Dương, chở gần 150 người thuộc hàng chục quốc tịch khác nhau.

Ông Mohamed Yakub Janabi, Giám đốc Khu vực Châu Phi của WHO, nhận định: “Đây là một sự việc nghiêm trọng nhưng đã được khoanh vùng kiểm soát. Trong giai đoạn này, người dân không nên hoảng loạn và hiện chưa cần áp đặt các hạn chế đi lại.” Bên cạnh đó, ông Janabi cũng nhấn mạnh WHO xác định tập trung vào các nỗ lực cứu chữa, ngăn chặn rủi ro lây lan và đảm bảo các quốc gia nhận được sự hỗ trợ đầy đủ thông qua các biện pháp ứng phó dựa trên cơ sở khoa học.

Ngoài ra, cơ quan y tế của LHQ đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia liên quan và đơn vị vận hành tàu du lịch để hỗ trợ chăm sóc y tế, điều phối công tác sơ tán và tiến hành đánh giá toàn diện về rủi ro sức khỏe.

Các cuộc điều tra dịch tễ học vẫn đang được triển khai tích cực, bao gồm xét nghiệm chuyên sâu, truy vết tiếp xúc và giải trình tự gene của virus Hanta để xác định nguồn gốc chủng loại. Bên cạnh đó, WHO cũng gửi thông báo chính thức tới các cơ quan chức năng quốc gia theo Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR) và chuẩn bị cập nhật bản tin chi tiết về đợt bùng phát dịch bệnh này.

Các chuyên gia nhận định, virus Hanta gồm hai nhóm chính: một nhóm gây hội chứng thận và nhóm còn lại gây hội chứng phổi (HPS). Trong đó, HPS là thể bệnh nguy hiểm, có thể tiến triển nhanh từ triệu chứng giống cúm sang suy hô hấp cấp tính, với tỷ lệ tử vong cao. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tỷ lệ tử vong của hội chứng phổi do virus Hanta có thể lên tới 40%. Trong khi đó, thống kê quốc tế ghi nhận mỗi năm có khoảng 200 ca bệnh dạng này trên toàn cầu. Đáng chú ý, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus Hanta, các biện pháp y tế chủ yếu mang tính hỗ trợ như thở máy và chăm sóc tích cực trong các trường hợp nặng.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Guadian, Reuters