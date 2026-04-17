Slovakia cảnh báo có thể không thông qua gói trừng phạt Nga của EU liên quan tuyến ống Druzhba

Ngày 16/4, Slovakia tuyên bố sẽ không ủng hộ gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga nếu nguồn cung dầu qua tuyến ống Druzhba chưa được khôi phục, trong bối cảnh gián đoạn năng lượng tiếp tục kéo dài.

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar. Ảnh: Michael West Media.

Slovakia cho biết có thể không thông qua gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga nếu hoạt động của tuyến ống dẫn dầu Druzhba chưa được nối lại, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng qua tuyến này vẫn bị gián đoạn.

Ngoại trưởng Slovakia Juraj Blanar, phát biểu trước Quốc hội, nhấn mạnh Bratislava “không có công cụ nào khác” để gây sức ép nhằm khôi phục dòng chảy dầu qua Druzhba, đồng thời khẳng định nước này sẽ không ủng hộ gói trừng phạt, nếu tuyến ống vẫn chưa hoạt động trở lại. Quan điểm này cho thấy, Slovakia có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình thông qua gói biện pháp mới, do các quyết định trừng phạt của EU cần sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên.

Nguồn cung dầu qua tuyến Druzhba tới Slovakia và Hungary bị gián đoạn sau một vụ tấn công ngày 27/1. Trong khi phía Ukraine cho rằng, Nga chịu trách nhiệm về sự cố, Slovakia sau đó tuyên bố tình trạng khẩn cấp về dầu mỏ và nhận định việc gián đoạn nguồn cung có liên quan đến phía Ukraine.

Druzhba là một trong những đường ống dẫn dầu lớn nhất thế giới. Ảnh: The Moscow Times.

Trong một diễn biến liên quan, ông Blanar cho biết, Slovakia không phản đối khoản vay của EU dành cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nước này đã lựa chọn không tham gia ngay từ đầu và đạt được cơ chế miễn trừ, cùng với Cộng hòa Séc và Hungary, đối với nghĩa vụ bảo lãnh và trả lãi. Trước đó, Hungary từng trì hoãn việc giải ngân khoản vay này do liên quan đến vấn đề nguồn cung dầu qua Druzhba, trong khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết Bratislava có thể thay thế vai trò của Budapest nếu cần thiết.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.