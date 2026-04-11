Ukraine dự kiến hoàn tất sửa chữa đường ống Druzhba vào mùa xuân

Phát biểu với báo giới ngày 10/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này đang tiến hành sửa chữa đường ống dẫn dầu Druzhba và dự kiến hoàn tất vào cuối mùa xuân năm nay, theo cam kết với Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Britannica

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, việc khôi phục hoạt động của tuyến ống là một phần của thỏa thuận với EU, đồng thời cho rằng trách nhiệm liên quan đến nguồn cung dầu sẽ thuộc về phía châu Âu. Ông cho biết, nhiều hạng mục đã được triển khai, song tiến độ vẫn gặp khó khăn do một số cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các bể chứa bị hư hại nặng, cần thêm thời gian để khắc phục trong bối cảnh tình hình an ninh còn phức tạp.

Đường ống Druzhba là tuyến vận chuyển dầu từ Nga sang một số nước Trung Âu như Hungary và Slovakia, đi qua lãnh thổ Ukraine. Tuyến ống này bị hư hại sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái hồi cuối tháng 1.

Diễn biến liên quan đến Druzhba thời gian qua cũng làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine và Hungary. Budapest từng chỉ trích Kyiv gây gián đoạn vận chuyển năng lượng, trong khi phía Ukraine khẳng định việc sửa chữa và vận hành tuyến ống gắn với các thỏa thuận và điều kiện hợp tác với EU.

Ủy ban châu Âu cho biết, đang theo sát tiến trình sửa chữa và đánh giá hai bên “gần đạt đồng thuận về thời gian”, song chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Đường ống Druzhba sẽ được sửa chữa vào mùa xuân. Ảnh: Euronews

Trước đó, Tổng thống Zelensky thừa nhận việc khôi phục tuyến ống diễn ra trong bối cảnh chịu nhiều sức ép, đồng thời nhấn mạnh cần duy trì các chính sách của EU đối với Nga. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhiều lần đề cập vấn đề Druzhba như một nội dung quan trọng liên quan đến an ninh năng lượng và lợi ích quốc gia.

Theo giới quan sát, việc khôi phục hoạt động của đường ống Druzhba không chỉ liên quan đến nguồn cung năng lượng tại Trung Âu mà còn phản ánh những khác biệt trong cách tiếp cận giữa các bên liên quan.

Minh Phương

Nguồn: Euronews