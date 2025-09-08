Siết chặt kỷ cương, trách nhiệm cán bộ cấp xã

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trong đó có việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, 166 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn 547 xã, phường, thị trấn. Sau hơn 2 tháng chính thức vận hành bộ máy mới, các xã, phường trong tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và bắt tay triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Xã Cẩm Vân huy động lực lượng tham gia hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Được hình thành từ 4 xã thuộc huyện Hoằng Hóa trước đây, xã Hoằng Giang đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ ngay sau khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Sau hơn 2 tháng đầu vận hành, Đảng ủy xã Hoằng Giang đã ban hành 1 nghị quyết, 128 quyết định, 6 kế hoạch, 16 chương trình, 17 tờ trình, 35 công văn, 31 báo cáo, 7 thông báo, 5 kết luận... để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy; thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã; thành lập các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy xã, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã mới.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hoằng Giang Hoàng Ngọc Dự, địa phương đã xác định những nhiệm vụ then chốt phải triển khai đó là tập trung tổ chức, sắp xếp ổn định bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo dõi và chỉ đạo địa bàn và các phòng, ban chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra “khoảng trống” làm gián đoạn công việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xã cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, đã thảo luận và xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của nhiệm kỳ mới theo hướng khả thi, sát thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, phát hiện, uốn nắn kịp thời tổ chức, cá nhân chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại xã miền núi Cẩm Vân, dù còn nhiều thách thức về trụ sở làm việc, khoảng cách địa lý, nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin, song địa phương đã nhanh chóng khắc phục khó khăn để triển khai nhiệm vụ sau khi đi vào vận hành. Chủ tịch UBND xã Cẩm Vân Nguyễn Văn Hiệp cho biết: Xã tận dụng cơ sở vật chất, bố trí lại không gian làm việc, phân công nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, huy động các lực lượng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, làm quen với dịch vụ công trực tuyến.

Cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, xã tập trung giải quyết những tồn tại về đất đai, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng, giữ gìn an ninh trật tự và triển khai các công việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng... Cán bộ, công chức, viên chức của địa phương cũng hào hứng, phấn khởi, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được phân công. UBND xã cũng yêu cầu cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi, tiếp cận với những lĩnh vực mới theo thẩm quyền được giao; chủ động nghiên cứu văn bản chỉ đạo của cấp trên, văn bản thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách để tham mưu hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh hiện nay.

Cẩm Vân là xã miền núi được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 xã cũ là Cẩm Tâm, Cẩm Châu, Cẩm Vân và Cẩm Yên với quy mô dân số hơn 22.700 người. Đây là xã có địa bàn rộng, địa hình bị chia cắt do đồi núi, kinh tế còn nhiều khó khăn. Trong giai đoạn phát triển mới địa phương xác định tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với XDNTM, phát triển thương mại - dịch vụ ở những khu vực có lợi thế tại địa phương. Một trong những khâu đột phá mà địa phương tập trung thực hiện đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và phục vụ Nhân dân.

Sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là hoạt động hành chính đơn thuần mà còn là bước đi chiến lược có ý nghĩa to lớn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, hệ thống quản lý Nhà nước, tạo không gian phát triển mới với những điều kiện, động lực và cơ chế mới để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Sự thay đổi mang tính "bước ngoặt” này cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trong thực thi nhiệm vụ, đòi hỏi các địa phương phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Bài và ảnh: Việt Hương