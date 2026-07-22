Saudi Arabia cùng các nước châu Âu thúc đẩy bảo đảm an ninh hàng hải tại Biển Đỏ

Saudi Arabia và các đối tác châu Âu khẳng định cần bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đỏ và Vùng Vịnh trong bối cảnh lực lượng Houthi gia tăng các động thái đe dọa hoạt động vận tải biển. Trong khi đó, Houthi tuyên bố 6 tàu thương mại đã quay đầu sau khi nhận được cảnh báo liên quan đến lệnh phong tỏa hàng hải do nhóm này đơn phương áp đặt.

Thái tử Faisal bin Farhan bin Abdullah, Ngoại trưởng Saudi Arabia, bắt tay với người đồng cấp Đức, Johann Wadephul, tại Berlin. Ảnh: SPA

Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, ngày 21/7 đã có các cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Tây Ban Nha Jose Manuel Albares(Hô sê Ma-nu-en an-ba-rét), Italy Antonio Tajani và Đức Johann Wadephul để thảo luận về các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, cũng như những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Theo Hãng thông tấn Saudi (SPA), trong các cuộc trao đổi, các bên đã lên án những lời đe dọa nhằm vào khu vực phía Nam Saudi Arabia do lực lượng Houthi tại Yemen đưa ra. Các ngoại trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh hàng hải tại Biển Đỏ và Vùng Vịnh Arab, đồng thời bác bỏ mọi hành động gây nguy hiểm cho hoạt động tự do và an toàn của các tuyến vận tải biển quốc tế.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia đã bác bỏ tuyên bố của Houthi về việc áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với nước này, đồng thời cáo buộc lực lượng này đang kéo Yemen vào vòng xoáy của cuộc xung đột khu vực. Riyadh cho rằng các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thương mại quốc tế trên Biển Đỏ thời gian qua đã khiến tình hình nhân đạo tại Yemen thêm trầm trọng, làm hạn chế khả năng đi lại của người dân và gây tổn hại đến nền kinh tế tại các khu vực do Houthi kiểm soát.

Hình ảnh trực thăng quân sự của lực lượng Houthi bay phía trên tàu chở hàng Galaxy Leader trên Biển Đỏ, được công bố ngày 20 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Saba do Houthi điều hành đưa tin 6 tàu thương mại đã quay đầu trong vòng 24 giờ qua sau khi nhận được cảnh báo theo lệnh hạn chế hàng hải mới của lực lượng này đối với các tàu có liên quan đến Saudi Arabia. Tuy nhiên, Houthi không công bố danh tính, quốc tịch, điểm đến hay vị trí của các tàu nói trên và tuyên bố này hiện chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Liên quan đến diễn biến này, Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil Fahmy đã lên án các lời đe dọa gần đây của Houthi nhằm vào Saudi Arabia, cho rằng đây là hành động leo thang nguy hiểm có thể làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Ông cũng khẳng định Liên đoàn Arab đoàn kết và ủng hộ Saudi Arabia trong việc đối phó với mọi hành động ảnh hưởng đến an ninh, ổn định và chủ quyền của nước này.

Bích Hồng

Nguồn: Arab News, Xinhua.