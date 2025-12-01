Sẵn sàng tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa

Sáng 01/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 17/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và các chủ thể sản xuất tiêu biểu trong tỉnh.

Theo phương án dự kiến, Hội nghị kết nối cung - cầu và trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025 diễn ra trong 5 ngày (từ 11/12 - 15/12/2025) tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Hội nghị kết nối cung - cầu năm nay sẽ tổ chức 300 gian hàng tiêu chuẩn, tăng 40 gian so với năm 2024. Trong đó, có 40 gian hàng của 38 xã, phường, 4 gian hàng của các hiệp hội ngành hàng; 158 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh và 78 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị đến từ tỉnh bạn.

Tính đến ngày 1/12, đã có hơn 300 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất trong, ngoài tỉnh đăng ký các gian hàng tại hội nghị. Số lượng gian hàng của các đơn vị tỉnh ngoài cũng cao hơn so với năm ngoái.

Các sản phẩm hàng hóa tham gia trưng bày, giới thiệu tại hội nghị được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và có tem nhãn hàng hóa theo đúng quy định.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường phát biểu khai mạc hội nghị.

Cùng với việc tổ chức gian hàng trưng bày, trong khuôn khổ hội nghị còn có nhiều hoạt động, sự kiện góp phần thúc đẩy kết nối các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP, làng nghề và các đặc sản vùng miền của tỉnh Thanh Hóa đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Đại diện Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường giới thiệu về hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã giới thiệu sơ đồ bố trí khu vực tổ chức các gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm; hướng dẫn quy cách của một gian hàng tiêu chuẩn; hướng dẫn đăng ký số lượng tem, cung cấp thông tin sản phẩm tích hợp tem truy xuất nguồn gốc cho doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm.

Các đại biểu cũng đã thảo luận về hình thức tổ chức, cách thức bố trí các gian hàng và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian diễn ra hội nghị, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp và xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thực phẩm của tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hoà