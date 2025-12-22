Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Toàn cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình trị giá 83.000 tỷ đồng của Sun Group

NL
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Trục giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho cả vùng đồng bằng Sông Hồng. Điều gì tạo nên sự khác biệt của dự án này?

Toàn cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình trị giá 83.000 tỷ đồng của Sun Group

Trục giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho cả vùng đồng bằng Sông Hồng. Điều gì tạo nên sự khác biệt của dự án này?

Toàn cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình trị giá 83.000 tỷ đồng của Sun Group

Tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41,316km, tổng mức đầu tư 83.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn trên địa bàn Hà Nội dài 13,55 km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng vừa được Sun Group khởi công ngày 19/12 vừa qua.

Đây sẽ là trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.

NL

Từ khóa:

#Sun Group #Thủ đô Hà Nội #Sông Hồng #Giao thông #Phát triển kinh tế #kết nối #động lực phát triển #Kỳ vọng #Sân bay nội bài #Dự án

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Vietravel ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu 30 năm phát triển - vươn mình cùng đất nước

Vietravel ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu 30 năm phát triển - vươn mình cùng đất nước

Kinh tế
Ngày 20/12/2025, tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025), Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn “Your Journey - Your Value”, khẳng định vị thế tiên phong, tinh thần đổi mới, đặt khách hàng làm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh