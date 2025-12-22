Toàn cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình trị giá 83.000 tỷ đồng của Sun Group

Trục giao thông huyết mạch tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho cả vùng đồng bằng Sông Hồng. Điều gì tạo nên sự khác biệt của dự án này?

Tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 41,316km, tổng mức đầu tư 83.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn trên địa bàn Hà Nội dài 13,55 km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng vừa được Sun Group khởi công ngày 19/12 vừa qua.

Đây sẽ là trục giao thông ngắn nhất và hiện đại nhất kết nối từ Sân bay Gia Bình về trung tâm Hà Nội; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đối ngoại, giảm tải cho Sân bay Nội Bài và mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho khu vực cửa ngõ Thủ đô.

