Vietravel ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu 30 năm phát triển - vươn mình cùng đất nước

Ngày 20/12/2025, tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025), Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn “Your Journey - Your Value”, khẳng định vị thế tiên phong, tinh thần đổi mới, đặt khách hàng làm trung tâm; đồng thời mở ra giai đoạn phát triển 10 năm tiếp theo với định hướng theo ba trụ cột chính: Doanh nghiệp Xanh - Doanh nghiệp Số - Doanh nghiệp Kết nối sâu. Vietravel cam kết đồng hành cùng khách hàng bằng những trải nghiệm cá nhân hóa, chất lượng và giàu giá trị trong kỷ nguyên phát triển mới.

Vietravel ra mắt nhận diện thương hiệu mới nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.

Ba thập kỷ - Một hành trình bản lĩnh Vietravel

Ra đời năm 1995, khi thị trường du lịch Việt Nam còn nhiều khó khăn, Vietravel mang trong mình khát vọng xây dựng một thương hiệu lữ hành chuyên nghiệp, đưa du khách khám phá những giá trị văn hoá bản địa đặc sắc và mở rộng cánh cửa kết nối Việt Nam với thế giới. Từ những tuyến tour đầu tiên, Vietravel từng bước mở rộng quy mô, chuẩn hoá dịch vụ, phát triển đa dạng sản phẩm và thị trường. Đồng hành cùng các địa phương qua hàng loạt chương trình xúc tiến, lễ hội và sự kiện văn hoá, Vietravel góp phần lan toả hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Ba thập kỷ trôi qua không chỉ được ghi dấu bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng những lần kiên cường vượt qua thử thách. Từ biến động kinh tế, thiên tai, dịch bệnh cho đến thời khắc thị trường du lịch gần như “đóng băng” bởi đại dịch COVID-19, mỗi giai đoạn khó khăn đều trở thành phép thử cho sức bền và bản lĩnh Vietravel. Chính trong khủng hoảng, doanh nghiệp càng mạnh mẽ tái cấu trúc, làm mới sản phẩm, nâng chuẩn vận hành và trở lại với tinh thần quyết liệt hơn. Đằng sau những bước tiến ấy là sự đoàn kết, ý chí kiên định và tinh thần tiên phong của tập thể Vietravel - những con người đã không ngừng nỗ lực để giữ vững niềm tin và tiếp tục đưa doanh nghiệp tiến về phía trước.

30 năm và dấu ấn mới trên hành trình dẫn dắt

Sau 30 năm không ngừng tiên phong, thích ứng, đồng hành cùng sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, Vietravel chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới - dấu mốc chuyển mình mang ý nghĩa chiến lược. Sự kiện này không chỉ khẳng định bước trưởng thành bền vững của doanh nghiệp, mà còn thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, tinh thần đi trước đón đầu và sự chuẩn bị toàn diện để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tư duy hiện đại, linh hoạt và hướng đến phát triển bền vững.

Vietravel chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới - dấu mốc chuyển mình mang ý nghĩa chiến lược.

Việc tái nhận diện thương hiệu không dừng lại ở thay đổi yếu tố hình ảnh, mà là quá trình tái định vị toàn diện, nhằm nâng cao năng lực thích ứng của Vietravel trước những biến động nhanh của thị trường, sự thay đổi trong hành vi du khách và các tiêu chuẩn ngày càng cao về chất lượng trải nghiệm trong kỷ nguyên số. Đây là bước chuyển quan trọng giúp Vietravel củng cố nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng mới, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo Vietravel thực hiện nghi thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới.

Lãnh đạo Vietravel Thanh Hóa cùng đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt thương hiệu mới của Vietravel.

Trong diện mạo mới, thương hiệu Vietravel sử dụng sắc xanh hiện đại – màu sắc thể hiện tinh thần đổi mới, sức trẻ và sự bền vững. Biểu tượng Mặt Trời đỏ được kế thừa, tinh giản và hoàn thiện từ dấu ấn quen thuộc qua nhiều năm, với bố cục chuyển động hài hòa, thể hiện năng lượng tích cực, khát vọng vươn xa và tinh thần đổi mới liên tục. Song hành cùng hình ảnh mới, tuyên ngôn thương hiệu “Your Journey - Your Value” tái khẳng định định hướng của Vietravel trong giai đoạn mới: đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, để mỗi chuyến đi không chỉ dừng ở việc khám phá điểm đến mà trở thành hành trình giàu trải nghiệm, mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho du khách. Bước vào cột mốc 30 năm cùng hệ thống nhận diện thương hiệu mới, Vietravel tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững, đặt trọng tâm vào chất lượng sản phẩm - dịch vụ, hiệu quả vận hành và giá trị mang lại cho khách hàng. Hình tượng mặt trời trong nhận diện mới biểu trưng cho tầm nhìn rộng mở, cho khát vọng tiên phong và cho cam kết đồng hành lâu dài cùng du khách trên những hành trình mang tính trải nghiệm sâu sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Chiến lược thập kỷ mới: Bền vững, Số hóa và Kết nối sâu

Đại diện lãnh đạo Vietravel tặng quà tri ân khách hàng.

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nơi công nghệ, tính bền vững và trải nghiệm cá nhân trở thành những yếu tố then chốt, Vietravel xác lập tầm nhìn phát triển dài hạn cho giai đoạn 2025-2035 dựa trên ba trụ cột chiến lược. Doanh nghiệp Xanh khẳng định cam kết của Vietravel đối với môi trường và cộng đồng, thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, lan tỏa lối sống bền vững và gắn kết văn hóa địa phương. Doanh nghiệp Số thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số - ứng dụng dữ liệu và công nghệ hiện đại nhằm cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hiệu quả vận hành và xây dựng hệ sinh thái thông minh. Doanh nghiệp Kết nối sâu là minh chứng cho triết lý phát triển dựa trên sự đồng hành và gắn bó lâu dài với khách hàng, các đối tác chiến lược và cộng đồng - sẻ chia giá trị, thúc đẩy kinh tế địa phương và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Vietravel phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập.

Chia sẻ về định hướng trong 10 năm tới, Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Du lịch Vietravel nhấn mạnh: Ba thập kỷ vừa qua là hành trình được kiến tạo từ niềm tin, tinh thần tiên phong và trách nhiệm bền bỉ của Vietravel đối với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Việc công bố nhận diện thương hiệu mới cùng tuyên ngôn ‘Your Journey - Your Value’ không chỉ là bước đổi mới về hình ảnh, mà còn là dấu mốc tái định vị chiến lược, thể hiện quyết tâm của Vietravel trong kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời nâng cao giá trị mà du lịch mang lại cho xã hội và cho từng khách hàng. Trong thập niên tới, Vietravel sẽ kiên định theo đuổi ba trụ cột chiến lược: Doanh nghiệp Xanh, Doanh nghiệp Số và Doanh nghiệp Kết nối sâu; lấy khách hàng làm trung tâm, lấy đổi mới sáng tạo và công nghệ làm động lực phát triển. Đây sẽ là nền tảng để Vietravel tạo ra những hành trình có chiều sâu, bền vững và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, cũng như vị thế của đất nước trên bản đồ du lịch thế giới.”

Trong suốt 30 năm phát triển, Vietravel đã khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu du lịch được Quý khách hàng, Quý đối tác tin tưởng. Niềm tin ấy không chỉ được hình thành từ chất lượng dịch vụ đồng nhất, mà còn được củng cố qua những đánh giá tích cực và sự gắn bó bền chặt của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây là minh chứng rõ ràng cho uy tín thương hiệu, cho năng lực tổ chức chuyên nghiệp và cho cam kết phụng sự cộng đồng của Vietravel.

Ba thập kỷ qua đã ghi nhận sự đóng góp bền bỉ của hơn 1500 cán bộ nhân viên cùng nhiều thế hệ nhân sự Vietravel, những người cống hiến, tận tâm gìn giữ và phát triển tinh thần tiên phong của doanh nghiệp. Chính họ đã tạo nên nền tảng nội lực vững chắc, giúp Vietravel vượt qua các thách thức, duy trì tốc độ đổi mới và đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của khách hàng, đối tác và xã hội.

Cán bộ, nhân viên Vietravel Thanh Hóa tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Vietravel được tổ chức tại chi nhánh.

Đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn mình, việc tái định vị thương hiệu đánh dấu bước chuyển trọng yếu trong chiến lược tăng trưởng của Vietravel, củng cố giá trị cốt lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh. Trên cơ sở ba trụ cột: Doanh nghiệp Xanh - Doanh nghiệp Số - Doanh nghiệp Kết nối sâu, Vietravel hướng đến tối ưu vận hành, mở rộng hệ sinh thái du lịch tích hợp và gia tăng giá trị bền vững cho cổ đông. Với nền tảng 30 năm và tầm nhìn 2025-2035, Vietravel sẵn sàng bứt phá, đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh và mở rộng thị phần trong nước và quốc tế.

NL