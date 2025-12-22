Tổng kết đề án Phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025

Sáng 22/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị Tổng kết đề án Phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các HTX nông nghiệp tiêu biểu trong trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Đức Cường phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực hiện Đề án phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tập trung phát triển mô hình HTX kiểu mới, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ HTX. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tăng cường liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, hình thành các chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong giai đoạn 2021-2025, tổng kinh phí thực hiện đề án là 114,641 tỷ đồng. Theo đó, đã có khoảng 984 lượt HTX được hưởng hỗ trợ từ đề án. Nhờ đó, các HTX đã chủ động tìm kiếm, liên kết với các HTX bạn, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. Hiệu quả hoạt động của các HTX những năm gần đây ngày càng ổn định và có xu hướng phát triển. Ước đến 31/12/2025, số lượng HTX hoạt động đạt loại tốt, khá đạt 645 HTX, bằng 80,52% số lượng HTX, tăng 232 HTX so với năm 2020. Tổng doanh thu năm 2025 của các HTX ước đạt 1,479 tỉ đồng, bình quân 1,847 tỷ đồng/HTX, tăng 387 triệu đồng/HTX so với năm 2020; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 47 triệu đồng/người/năm, tăng 45,06% so với năm 2020. Thông qua HTX, đời sống của thành viên và lao động trong HTX được tăng lên, từng bước cải thiện kinh tế hộ thành viên, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại cộng đồng.

Giám đốc HTX Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xuân Minh tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của các HTX thời gian qua. Mặc dù đã xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, song nhìn chung quy mô còn nhỏ, hiệu quả chưa tương xứng tiềm năng. Số HTX chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số còn hạn chế; việc tiếp cận chính sách về đất đai, vốn còn nhiều khó khăn. Các đại biểu đã đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển HTX giai đoạn 2026-2030.

Toàn cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh thành lập mới 80 HTX nông nghiệp; thu hút thêm khoảng trên 41.092 thành viên tham gia HTX; Doanh thu bình quân/HTX; lợi nhuận bình quân/HTX tăng ít nhất 5% so với năm liền kề; có khoảng 777 HTX thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; 353 HTX ứng dụng công nghệ cao, có thêm 74 HTX tham gia phát triển sản phẩm OCOP và nhiều HTX nông nghiệp áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP)...

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục ưu tiên phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp theo hướng bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khuyến khích phát triển HTX gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Phấn đấu đến năm 2030, HTX nông nghiệp trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, tăng thu nhập cho nông dân, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Lê Hoà