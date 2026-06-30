Sẵn sàng chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt từ ngày 1/7

Thanh Hóa đã hoàn tất mọi điều kiện để triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt từ ngày 1/7. Việc chuyển đổi phương thức chi trả không chỉ tạo thuận lợi cho người thụ hưởng mà còn góp phần hiện đại hóa công tác an sinh xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Cụ Tô Xuân Trúc được đại diện các đơn vị liên quan đến tận nhà hỗ trợ thực hiện các thủ tục chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Ở tuổi 108, cụ Tô Xuân Trúc ở phường Đông Quang không nghĩ sắp tới việc nhận lương hưu lại có thể thuận tiện đến vậy. Không phải đến cơ quan hay ngân hàng làm thủ tục, cụ được cán bộ công an, bảo hiểm xã hội, ngân hàng và tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, xác thực thông tin, tích hợp dữ liệu trên ứng dụng VNeID và hướng dẫn người thân cách sử dụng để sẵn sàng nhận lương hưu qua tài khoản từ ngày 1/7.

Sự tận tình của các lực lượng chức năng giúp cụ Trúc và gia đình yên tâm khi chuyển sang phương thức chi trả mới.

Đại úy Trần Thị Nhung, cán bộ Công an phường Đông Quang chia sẻ: “Quan điểm của chúng tôi là không để bất kỳ người dân nào vì tuổi cao, sức yếu hay không biết sử dụng công nghệ mà bị ảnh hưởng đến quyền lợi an sinh”.

Câu chuyện của cụ Trúc cũng phản ánh mục tiêu mà tỉnh Thanh Hóa hướng tới trong quá trình triển khai chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt: Lấy sự thuận tiện của người dân làm trung tâm; bảo đảm việc chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, chính xác và đúng đối tượng.

Từ ngày 1/7, Thanh Hóa chính thức triển khai chi trả các chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với các nhóm đối tượng theo quy định. Sau 1 tháng tập trung thực hiện, mọi điều kiện về dữ liệu, tài khoản, hạ tầng kỹ thuật và phương án tổ chức chi trả đã được các sở, ngành, địa phương hoàn tất.

Theo thống kê, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu triển khai đối với tất cả các nhóm đối tượng thuộc phạm vi thực hiện. Cụ thể, 125.676 đối tượng bảo trợ xã hội; 116.385 đối tượng hưởng hưu trí xã hội; 62.085 người có công; 116.035 người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội và 146.520 đối tượng hưởng chính sách an sinh trong lĩnh vực giáo dục đều đã đăng ký nhận chế độ qua tài khoản. Để đạt được kết quả này, lực lượng công an, cán bộ bảo hiểm xã hội, hệ thống ngân hàng cùng chính quyền các địa phương đã tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, xác thực thông tin, mở tài khoản ngân hàng và đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lực lượng Công an hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản an sinh xã hội.

Bà Trịnh Kiều Oanh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Ngành bảo hiểm xã hội đã hoàn thành việc chuẩn hóa dữ liệu người hưởng, cập nhật đầy đủ thông tin tài khoản và phối hợp với lực lượng công an, các ngân hàng đối soát dữ liệu để bảo đảm việc chuyển tiền chính xác. Đồng thời, các phương án xử lý tình huống phát sinh trong quá trình chi trả cũng đã được xây dựng, sẵn sàng bảo đảm từ ngày 1/7 tất cả người hưởng đủ điều kiện đều nhận được chế độ đầy đủ, đúng thời gian và không bị ảnh hưởng quyền lợi khi chuyển sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt".

Từ ngày 1/7, phương thức chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt sẽ chính thức đi vào cuộc sống, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm mọi chính sách an sinh được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đến với người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Lê Quỳnh