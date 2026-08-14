Những ngôi trường được xây từ sự quyết tâm

Để kịp đưa 6 trường nội trú liên cấp vùng biên giới vào sử dụng trong năm học mới theo mục tiêu của Chính phủ, Thanh Hóa đang tập trung nguồn lực, chủ động tháo gỡ những khó khăn phát sinh tại từng công trình. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của các đơn vị thi công, đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để những ngôi trường mới sớm hoàn thành.

Công trình Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Sơn Thủy. Ảnh: Hương Quỳnh

Tạo sự đồng thuận từ những ngày đầu

Sau lễ động thổ ngày 19/8/2025 và quá trình hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu, Trường Nội trú liên cấp tiểu học và THCS Sơn Thủy chính thức khởi công ngày 10/1/2026. Nhà thầu đã đồng loạt triển khai nhiều mũi thi công, vừa sửa chữa khối nhà cũ, vừa làm móng các khối nhà mới.

Để tạo được nhịp triển khai ngay từ đầu, địa phương phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu và người dân khẩn trương giải phóng mặt bằng. Chỉ trong 5 ngày sau khi thống nhất phương án, mặt bằng đã được bàn giao.

Ông Hà Hoàng Thanh Tâm, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Sơn Thủy, cho biết: “Trong vòng 3 ngày, chính quyền địa phương đã phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công để thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Bà con đồng thuận cao, tập trung nhân lực chặt hạ cây cối, bàn giao mặt bằng sau 2 ngày”.

Có mặt bằng sớm, nhà thầu duy trì nhiều mũi thi công, tổ chức 3 ca 4 kíp. Đến ngày 13/8, công trình tại Sơn Thủy đạt khối lượng trên 96%, cao nhất trong 6 công trình khởi công đợt 1.

Sẻ chia để xây trường

Không chỉ tạo điều kiện về mặt bằng, các địa phương còn cùng nhà trường tìm cách bảo đảm việc dạy và học trong thời gian xây dựng. Tại Yên Khương, trường THCS chuyển hoạt động dạy học về khu nhà công vụ của UBND xã. Trường Tiểu học Yên Khương chia học sinh tại điểm trường chính về các nhà văn hóa thôn, đồng thời mượn thêm phòng của trường mầm non.

Thầy Lê Đức Thỏa, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Khương, cho biết: “Nhà trường trước đây thiếu phòng chức năng. Sau khi được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng trường nội trú, thầy cô giáo và học sinh rất phấn khởi. Học ở nhà văn hóa mặc dù không đầy đủ trang thiết bị nhưng tiến trình dạy học của nhà trường không ảnh hưởng về chương trình”.

Tại xã Bát Mọt, ba dãy nhà cũ của trường THCS được Trường THCS Bát Mọt và Trường Tiểu học Bát Mọt chia nhau sử dụng theo từng buổi, bảo đảm đủ phòng học trong thời gian xây dựng trường mới.

Chính quyền địa phương cũng chủ động hỗ trợ công trường. Tại Yên Khương, xã tạo điều kiện để cán bộ, công nhân ở ngay khu vực thi công, giúp lực lượng lao động giảm thời gian di chuyển. Những chia sẻ từ nhà trường và địa phương đã góp phần tạo mặt bằng, điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai liên tục.

Không để khó khăn thành điểm nghẽn

Tính đến ngày 13/8, các công trình tại các xã Na Mèo, Tam Lư, Tam Thanh đang có tỷ lệ hoàn thành thấp nhất trong 6 dự án trường nội trú liên cấp đang triển khai trên địa bàn tỉnh với tiến độ lần lượt khoảng 78%, 82% và 88%. Cả 3 công trình đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu liên tục rà soát hiện trường, điều chỉnh phương án thi công, tập trung tháo gỡ từng vấn đề về nhân lực, vật tư, vận chuyển.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án, cho biết: “Chúng tôi đang cùng nhà thầu tìm kiếm thêm các nhóm thợ, đồng thời điều chuyển lực lượng từ các công trình khác để hỗ trợ. Hiện nay ban đã đưa lên hỗ trợ nhà thầu 300 công nhân".

Binh đoàn 12 - Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn cũng điều chỉnh lực lượng theo từng công trường, bổ sung khoảng 170 lao động cho Na Mèo, tiếp tục tăng cường nhân lực cho Tam Lư và Tam Thanh. Từ vận chuyển vật liệu, bố trí nhân công đến tổ chức các mũi thi công, các đơn vị đều chủ động thay đổi cách làm để thích ứng với điều kiện thực tế.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa đến thời hạn hoàn thành theo mục tiêu đề ra. Phía trước vẫn còn những phần việc cần hoàn thiện, nhưng sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của các đơn vị đang tiếp thêm sức mạnh để các công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Mỗi ngôi trường đang thành hình giữa vùng biên không chỉ mang theo những lớp học, khu nội trú, nhà ăn, thư viện mới, mà còn ghi dấu một quyết tâm chung: đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập và sinh hoạt tốt hơn ngay trên quê hương mình.

Hương Quỳnh