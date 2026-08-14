Các trường học ở xã Cẩm Thủy tích cực chuẩn bị cho năm học mới

Năm học mới 2026-2027 đã cận kề, các trường học trên địa bàn xã Cẩm Thủy đang tích cực chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở vật chất, ổn định đội ngũ giáo viên và xây dựng kế hoạch dạy học để sẵn sàng đón học sinh tựu trường.

Giáo viên Trường THCS Cẩm Phong kiểm tra lại hệ thống máy tính tại phòng tin học để chuẩn bị cho năm học mới.

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho năm học mới tại Trường THCS Cẩm Phong diễn ra với không khí khẩn trương. Hằng ngày, đội ngũ giáo viên đều tập trung ở trường để dọn dẹp vệ sinh trường lớp học, cắt tỉa hoa, cây cảnh và sắp xếp đồ dùng giảng dạy để sẵn sàng đón học sinh tựu trường theo kế hoạch. Thầy giáo Hoàng Văn Quyết, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 12 lớp với 526 học sinh. Hiện, nhà trường có 14 phòng học kiên cố, 8 phòng chức năng bảo đảm phục vụ các yêu cầu dạy và học. Ngay từ đầu tháng 8, nhà trường đã huy động giáo viên đến trường để chỉnh trang khuôn viên trường lớp, tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho năm học mới. Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các nhiệm vụ chuyên môn cũng được triển khai đồng bộ. Công tác tuyển sinh lớp 6 được thực hiện đúng quy định và vượt chỉ tiêu được giao, 100% cán bộ, giáo viên được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cập nhật phương pháp giảng dạy mới.

Học sinh Trường Mầm non Cẩm Thủy trải nghiệm và vui chơi qua các tiết học.

Tại Trường Mầm non Cẩm Thủy, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027 cũng trở nên sôi nổi, nhộn nhịp. Trong khuôn viên sân trường, cán bộ, giáo viên tất bật dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, khử khuẩn toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi và trang trí, sắp xếp lại các góc hoạt động. Cô giáo Ngô Thị Hường, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nhà trường có cơ sở vật chất khang trang với các phòng học, phòng hiệu bộ, phòng chức năng với đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học trong tình hình mới. Bên cạnh đó, nhà trường còn có các khu vui chơi, giáo dục thể chất, phòng thư viện... tạo điều kiện tốt nhất giúp trẻ được trải nghiệm và vui chơi hằng ngày. Những ngày qua, công tác chuẩn bị cho năm học mới được nhà trường triển khai đồng bộ, từ dọn dẹp vệ sinh, mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi đến việc sửa chữa một số hạng mục như nhà vệ sinh, lớp học nhằm tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và đảm bảo môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Bên cạnh đó, với phương châm xây dựng môi trường giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, nhà trường đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn do ngành giáo dục tổ chức và khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học.

Bà Phạm Thị Hòa, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Cẩm Thủy, cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 13 cơ sở giáo dục công lập thuộc UBND xã quản lý, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 5 trường THCS. Hệ thống cơ sở vật chất tại các nhà trường được đầu tư tương đối đồng bộ, với 13/13 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới 2026-2027, xã đã hướng dẫn, chỉ đạo các trường học trên địa bàn tập trung rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường, lớp học, hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện thiết yếu khác phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

Cùng với đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học, xã đặc biệt quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phù hợp với quy mô trường lớp. Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn.

Ngoài ra, xã cũng đã xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn, trên cơ sở rà soát quy mô học sinh, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của từng đơn vị, bảo đảm sau sắp xếp, sáp nhập vẫn giữ ổn định hoạt động dạy học, không làm ảnh hưởng đến công tác huy động học sinh ra lớp để duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

Với sự chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, ngành giáo dục Cẩm Thủy đã sẵn sàng để bước vào năm học mới 2026 - 2027 với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt