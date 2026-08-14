Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên

Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các địa phương trong tỉnh đang tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp; đồng thời rà soát, bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Với phương châm chủ động từ cơ sở, các điều kiện phục vụ năm học mới đang được chuẩn bị đồng bộ, tạo nền tảng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Công trình xây dựng khu phòng học 2 tầng của Trường Mầm non Xuân Hòa, xã Xuân Hòa đang được gấp rút hoàn thiện.

Chủ động từ cơ sở

Xã Xuân Hòa hiện có 12 trường học, gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 4 trường THCS, cùng 1 cơ sở mầm non độc lập tư thục Hoa Hồng, với tổng số 126 nhóm, lớp và 3.953 học sinh.

Trong dịp hè, UBND xã đã chỉ đạo các nhà trường rà soát, đánh giá thực trạng, xác định những hạng mục cần sửa chữa, nâng cấp, xây mới, từ đó chủ động triển khai, bảo đảm phục vụ năm học mới. Đến nay, xã đã hoàn thành xây dựng khu phòng học 2 tầng Trường Mầm non Xuân Hòa, sửa chữa khu nhà 2 tầng Trường Tiểu học Xuân Hòa. Các hạng mục sửa chữa phòng học, sân trường tại Trường Tiểu học Thọ Diên, Trường THCS Thọ Diên đang được triển khai. Xã cũng đã khởi công xây dựng khu nhà 3 tầng Trường THCS Xuân Hòa, khu nhà 3 tầng Trường THCS Thọ Hải; xây dựng nhà đa năng Trường THCS Xuân Hưng và một số công trình phụ trợ tại các trường học.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã là 34 tỷ 237 triệu đồng, trong đó nguồn vốn của UBND xã 5 tỷ 862 triệu đồng, nguồn vốn của tỉnh 28 tỷ 375 triệu đồng. Xã Xuân Hòa phấn đấu đến ngày 20/8/2026, các hạng mục sửa chữa cơ bản hoàn thành, phục vụ năm học mới.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, xã Xuân Hòa cũng chú trọng rà soát đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các nhà trường để đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng với Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nhằm từng bước bảo đảm nhân lực cho các trường học.

Tại Trường Tiểu học Xuân Hòa, nhà trường vừa hoàn thiện cơ sở vật chất, vừa phân công giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn, sắp xếp đội ngũ, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định ngay từ đầu năm học.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Hòa Đặng Thị Tâm, cho biết: “Trong dịp hè, bên cạnh việc sửa chữa cơ sở vật chất, nhà trường yêu cầu 100% giáo viên tham gia các chuyên đề về sách giáo khoa; học tiếng Anh trên nền tảng FSEL, góp phần thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” của Chính phủ. Đội ngũ giáo viên cũng được cập nhật kiến thức công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”.

Nâng chất lượng đội ngũ giáo viên

Tại xã Ngọc Lặc, công tác chuẩn bị năm học mới cũng được triển khai đồng bộ. Bên cạnh chỉnh trang, sửa chữa cơ sở vật chất, địa phương đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tại Trường THCS Ngọc Khê, nhà trường đã hoàn thành kết nối học bạ số với Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên trong dịp hè.

Thầy giáo Quách Văn Thơ, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Khê, cho biết: “Nhà trường yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng do ngành tổ chức; thường xuyên chia sẻ chuyên đề chuyên sâu giữa các cụm trường, tổ chức tọa đàm về đổi mới sư phạm. Qua đó, giáo viên từng bước vận dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm; tăng cường tương tác, gắn kiến thức với thực tiễn giảng dạy”.

Được biết, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo được triển khai đồng bộ trong toàn ngành giáo dục Thanh Hóa. Hệ thống học liệu số từng bước hoàn thiện; năng lực sư phạm, trình độ công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng AI trong dạy học của giáo viên có chuyển biến tích cực. Tinh thần đổi mới, sáng tạo ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ sở giáo dục.

Bổ sung nhân lực, sắp xếp mạng lưới trường lớp

Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2287/QĐ-UBND giao 4.381 chỉ tiêu hợp đồng lao động làm giáo viên và nhân viên hành chính trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 235/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong đó, khối mầm non 991 chỉ tiêu, tiểu học 1.325 chỉ tiêu, THCS 1.651 chỉ tiêu và THPT 414 chỉ tiêu. Việc bổ sung nhân lực góp phần đáp ứng nhu cầu giảng dạy, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, bảo đảm hoạt động ổn định của các nhà trường.

Đối với các hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP đã được UBND tỉnh giao và ký kết trong năm học 2025-2026, tiếp tục thực hiện từ ngày 1/6/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Cùng với bổ sung nhân lực, UBND tỉnh đã ban hành phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu là tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, hợp lý, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo lộ trình, đến trước ngày 25/8/2026, sẽ hoàn thành bàn giao tổ chức, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và các nội dung liên quan; đồng thời ổn định tổ chức, bảo đảm các điều kiện để các cơ sở giáo dục đi vào hoạt động.

Bài và ảnh: Linh Hương