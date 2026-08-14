Vì sao ô tô vi phạm 96 lần nhưng không nhận được thông báo?

96 lần vi phạm giao thông của chủ xe ô tô ở Phú Thọ đều được hệ thống camera AI ghi nhận và lực lượng chức năng gửi thông báo tới chủ xe theo địa chỉ đăng ký. Tuy nhiên, những thông báo này không đến được người đang sử dụng phương tiện do xe đã qua nhiều đời chủ nhưng không làm thủ tục sang tên, đổi chủ.

Theo thông tin từ Cục CSGT, về trường hợp ô tô biển số 29A-647.21 bị hệ thống camera AI tỉnh Phú Thọ ghi nhận tới 96 lần vi phạm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, qua các phường Việt Trì, Vân Phú và khu vực lân cận của tỉnh Phú Thọ.

Theo Cục CSGT, với mỗi lần vi phạm, hệ thống đều xác định phương tiện và lực lượng chức năng thực hiện gửi thông báo tới chủ xe theo địa chỉ đăng ký tại Thanh Liệt, Hà Nội.

Tài xế làm việc tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, chiếc xe này đã được mua bán qua nhiều đời chủ nhưng không thực hiện thủ tục thu hồi biển số, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định. Vì vậy, các thông báo vi phạm được gửi tới chủ xe theo đăng ký không đến được người đang trực tiếp sử dụng phương tiện.

21 lần vượt tốc độ chỉ trong tháng 7

Dữ liệu từ hệ thống camera cho thấy riêng trong tháng 7/2026, ô tô biển số 29A-647.21 bị ghi nhận 21 lần chạy quá tốc độ trên tuyến Nguyễn Tất Thành. Toàn bộ các trường hợp này xảy ra tại nhiều vị trí trên tuyến, gồm khu vực gần đường Lê Lợi mới, ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên, Đồi Sơn Tinh và cổng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Các điểm ghi nhận thuộc địa bàn phường Vân Phú và phường Việt Trì.

Trong 21 lần vi phạm, có 15 trường hợp xe chạy quá tốc độ quy định từ 10-20 km/h; 4 trường hợp vượt từ trên 20 đến 35 km/h và 2 trường hợp vượt từ 5-10 km/h. Các vi phạm diễn ra liên tục từ ngày 2 đến 30/7, tập trung vào sáng sớm, cuối chiều và buổi tối. Trong 11 ngày chiếc xe bị ghi nhận vi phạm, có 7 ngày xuất hiện từ 2 lỗi trở lên. Đáng chú ý, nhiều lần vi phạm xảy ra chỉ cách nhau vài phút.

Xe ô tô mang biển số 29A-647.21 có 21 lần vi phạm tốc độ trong tháng 7 được camera tỉnh Phú Thọ ghi nhận.

Cụ thể, lúc 6h21 ngày 16/7, chiếc xe bị ghi nhận chạy quá tốc độ tại khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Từ Diên. Chỉ 7 phút sau, lúc 6h28, phương tiện tiếp tục vi phạm tại khu vực Đồi Sơn Tinh. Tối 3/7, xe bị ghi nhận vi phạm lúc 19h33 tại cổng Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Đến 19h39, phương tiện tiếp tục bị phát hiện chạy quá tốc độ tại khu vực Nguyễn Tất Thành, gần đường Lê Lợi mới. Ngày 23/7, xe có 3 lần chạy quá tốc độ. Hai trong số đó xảy ra lúc 6h45 và 19h06, đều thuộc nhóm vượt tốc độ từ trên 20 đến 35 km/h. Hai lần vi phạm lúc 18h59 và 19h06 chỉ cách nhau 7 phút.

Trước đó, ngày 21/7, chiếc xe cũng bị ghi nhận 3 lần vi phạm vào các thời điểm 6h28, 17h34 và 19h. Trong đó, lần vi phạm lúc 17h34 thuộc nhóm chạy quá tốc độ từ trên 20 đến 35 km/h.

Xác định chủ xe hiện tại, phạt gần 475 triệu đồng

Nhận thấy tần suất vi phạm bất thường, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy chủ xe theo giấy đăng ký đã bán phương tiện nhưng không làm thủ tục thu hồi biển số. Những người mua, bán xe sau đó cũng tiếp tục không thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định.

Ngày 12/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ xác định người đang sở hữu, sử dụng chiếc xe là anh Trần Minh B. (SN 1979, trú tại xã Xuân Lũng, tỉnh Phú Thọ).

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận trên tuyến Nguyễn Tất Thành.

Ngoài số lỗi được camera ghi nhận, quá trình làm việc với anh B., lực lượng chức năng xác định thêm 3 hành vi vi phạm gồm: không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; đưa phương tiện không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; không làm thủ tục cấp biển số xe, chứng nhận đăng ký xe khi thay đổi chủ xe theo quy định. Tổng số tiền phạt đối với các hành vi vi phạm lên tới 474,6 triệu đồng.

Cục CSGT đánh giá việc phương tiện liên tiếp vi phạm trong thời gian dài cho thấy người điều khiển đã coi thường các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Vụ việc cũng cho thấy việc mua bán phương tiện nhưng không thực hiện thủ tục sang tên, đổi chủ không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện mà còn khiến thông báo vi phạm được gửi tới người đứng tên trên giấy đăng ký, trong khi người trực tiếp sử dụng xe không nhận được thông tin.

Theo VOV

Nguồn: https://vov.vn/xa-hoi/vi-sao-o-to-o-phu-tho-vi-pham-96-lan-nhung-khong-nhan-duoc-thong-bao-post1323995.vov