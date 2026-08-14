Đồng hành cùng phụ nữ bảo vệ vùng biên

Hàng nghìn hội viên, phụ nữ được hỗ trợ sinh kế, hàng chục nghìn lượt người được tiếp cận kiến thức, chính sách và các dịch vụ xã hội thiết yếu từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp thực hiện, đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của đồng bào vùng biên đối với Đảng, Nhà nước. Chương trình giàu ý nghĩa nhân văn ấy đã góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, giữ gìn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Hội Chữ thập đỏ và Hội LHPN tỉnh trao vốn vay cho tổ hợp tác chăn nuôi lợn nái đen bản địa, bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi.

Những ngày đầu tháng 8, tại bản Pù Ngùa, xã Nhi Sơn, niềm vui hiện rõ trên gương mặt của nhiều người dân trong bản, trong đó có chị Thao Thị Nú - người vừa được nhận hỗ trợ 10 triệu đồng mua lợn nái đen bản địa phát triển kinh tế. Cùng với chị Nú có 9 chị em hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo cũng được hỗ trợ vay vốn không lãi, mỗi người 10 triệu đồng mua lợn nái giống. Nhận được đồng vốn của Hội Chữ thập đỏ - đơn vị hỗ trợ, các chị có thêm động lực vươn lên sản xuất, thoát nghèo.

Chị Nú vui mừng cho biết: “Chị em chúng tôi thích lắm, được hỗ trợ kinh phí, mỗi hộ đã mua được ít nhất 5 con lợn giống để chăn nuôi. Sau 2 năm chúng tôi mới phải hoàn lại vốn. Đây là cơ hội để chúng tôi cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Đây là một trong số rất nhiều hoạt động hiệu quả minh chứng sinh động cho chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp thực hiện từ năm 2018. Đến nay, chương trình được thực hiện tại 16/16 xã biên giới trọng tâm là hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chỉ tính từ năm 2021 đến 2025, tổng nguồn tiền huy động để triển khai chương trình đạt trên 16 tỷ đồng, trong đó gần 9 tỷ đồng do Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh vận động và khoảng 7 tỷ đồng do các cơ sở hội phụ nữ và đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn các xã vận động, kêu gọi. Từ nguồn lực huy động được, Hội LHPN tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp triển khai hàng loạt hoạt động hỗ trợ sinh kế, an sinh xã hội và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong đó, các cấp hội đã vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... trao gần 4.000 con gia cầm giống và 61 con trâu, bò giống cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 12 mô hình sinh kế là tổ hợp tác, tổ liên kết. Cùng với đó, hội LHPN các cấp kết nối với ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để phát triển các mô hình sản xuất phù hợp. Nhiều mô hình chăn nuôi lợn nái đen bản địa, dê, bò... đã thực sự mang lại thu nhập khá cho hội viên. Qua đó, từng bước giúp chị em thay đổi tư duy, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại, chủ động vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn tạo dấu ấn sâu sắc trong công tác an sinh xã hội. Các cấp hội và lực lượng BĐBP đã trao gần 40.000 suất quà cho hội viên, phụ nữ, trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới; đỡ đầu 124 trẻ mồ côi; trao hàng trăm suất quà, tặng sổ tiết kiệm, quần áo, xe đạp... cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”; xây dựng 34 mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn.

Các chị Thao Thị Nú và Thao Thị Lâu, tổ hợp tác chăn nuôi lợn nái đen bản địa, thôn Pù Ngùa, xã Pù Nhi vui vẻ nhận tiền vốn vay để phát triển chăn nuôi.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ vùng biên cũng được 2 ngành chú trọng. Riêng giai đoạn 2021-2025, hai ngành đã tổ chức trên 2.000 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 100.000 lượt người tham gia; phối hợp mở 28 lớp xóa tái mù chữ cho gần 740 hội viên, phụ nữ; tổ chức 86 lớp truyền thông, tập huấn với hơn 5.200 lượt người tham gia tiếp thu các kiến thức về phòng, chống mua bán người, phòng ngừa xâm hại trẻ em, bình đẳng giới, công tác dân tộc - tôn giáo, phát triển sản xuất...

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” còn để lại dấu ấn nổi bật qua việc phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, phụ nữ vùng biên ngày càng nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào tự quản đường biên, giữ gìn an ninh trật tự. Giai đoạn 2021-2025, hội viên và người dân vùng biên đã cung cấp 125 nguồn tin tố giác tội phạm; không có hội viên, phụ nữ vi phạm tệ nạn xã hội.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã thực sự trở thành cầu nối giữa hậu phương với vùng biên giới, giữa tổ chức hội, lực lượng BĐBP với phụ nữ và Nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc. Giai đoạn 2026-2030, hai ngành đã ký kết phối hợp thực hiện chương trình theo hướng thiết thực, hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phù hợp yêu cầu trong tình hình mới, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Bài và ảnh: Lê Hà