Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Pháp luật

Rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên”

Lê Phượng
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 06/12, tại Trường Đại học Hồng Đức, Tỉnh Đoàn tổ chức hội thi rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên”.

Sáng 06/12, tại Trường Đại học Hồng Đức, Tỉnh Đoàn tổ chức hội thi rung chuông vàng “Tìm hiểu kiến thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên”.

Các thí sinh tham gia trả lời câu hỏi của hội thi.

Tham gia hội thi 100 thí sinh đến từ các là các trường đại học, cao đẳng và khối trường học trong tỉnh đã trải qua các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung thi về: Phòng chống ma túy, an ninh mạng và an toàn giao thông. Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ và trả lời 20 giây. Quá trình thi đấu yêu cầu thí sinh phải nghiêm túc, trật tự, tuyệt đối trung thực, không quay cóp.

Toàn cảnh hội thi.

Hội thi là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho học sinh, sinh viên; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng tham gia thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, an ninh mạng và an toàn giao thông; đồng thời góp phần cùng với các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác pháp luật về phòng chống ma túy, an ninh mạng và an toàn giao thông năm 2025; p

Lê Phượng

Từ khóa:

#Trường Đại học Hồng Đức #Đoàn viên thanh niên #Rung chuông vàng #kiến thức pháp luật #An toàn giao thông #Phòng chống ma túy #An ninh mạng #sự lãnh đạo của Đảng #Tỉnh đoàn #Thực hiện tốt

