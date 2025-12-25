Xây dựng “Trường học không ma túy”

Nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có sự xâm nhập và ảnh hưởng của tệ nạn ma túy, ngành giáo dục Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phòng, chống ma túy toàn diện, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường.

Giáo viên, học sinh Trường THCS Đồng Lương ký cam kết tại lễ phát động chương trình ngoại khóa “Phòng, chống ma túy, buôn bán người và tuyên truyền pháp luật năm học 2025-2026”.

“Chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn - không ma túy” là một trong những mục tiêu quan trọng mà Trường THPT Sầm Sơn hướng tới. Để nâng cao nhận thức cho học sinh, giáo viên và phụ huynh về tác hại của ma túy, ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào trường học, đồng thời hình thành kỹ năng sống, khả năng phòng vệ cho học sinh trước nguy cơ ma túy, tạo môi trường học đường an toàn, thân thiện, tích cực, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức lễ phát động “Học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy năm học 2025-2026”.

Bên cạnh đó, nhà trường còn chủ động lồng ghép kiến thức về phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội vào chương trình giảng dạy chính khóa, đặc biệt là các môn học liên quan như Giáo dục kinh tế và pháp luật, Sinh học, Lịch sử và Địa lý... Do đó tại Cuộc thi “Trường học không ma túy” năm 2025 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ban Chuyên đề và Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức tại Trường THPT Đào Duy Từ, với kiến thức sâu, khả năng hùng biện xuất sắc, đội thi Trường THPT Sầm Sơn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho ban giám khảo và khán giả với giải nhì toàn đoàn và giải hùng biện xuất sắc nhất cuộc thi.

Thầy giáo Trịnh Ngọc Long, Hiệu trưởng Trường THPT Sầm Sơn cho biết: “Qua các hoạt động do nhà trường tổ chức, các em học sinh đã có cơ hội được tìm hiểu sâu sắc hơn về kiến thức phòng, chống ma túy; đồng thời trở thành những tuyên truyền viên trẻ tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp “Nói không với ma túy” đến bạn bè, gia đình và cộng đồng, góp phần tạo nên một môi trường học đường an toàn, thân thiện”.

Tại Trường THCS Đồng Lương, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Đồng Lương tổ chức lễ phát động chương trình ngoại khóa “Phòng, chống ma túy, buôn bán người và tuyên truyền pháp luật năm học 2025-2026”. Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh được cán bộ, chiến sĩ công an xã tuyên truyền, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích và sinh động về tác hại của ma túy và tội phạm buôn bán người, về trật tự an toàn giao thông... Điểm nhấn của buổi lễ là phần sân khấu hóa tuyên truyền với hai tiểu phẩm đặc sắc: “Hối hận muộn màng” và “Giấc mơ xứ người” do chính học sinh nhà trường thể hiện.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, những câu chuyện đã chạm đến nhận thức, lay động trái tim người xem về hậu quả nghiêm trọng của ma túy và nạn buôn bán người. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu hỏi - đáp pháp luật đã mang đến cho học sinh nhiều kiến thức thiết thực về phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, có trách nhiệm.

Cùng đồng hành với ngành giáo dục, thời gian qua công tác phòng, chống tệ nạn ma túy xâm nhập học đường cũng nhận được sự quan tâm vào cuộc của đoàn thanh niên, hội phụ nữ... đặc biệt là lực lượng công an. Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, đồng thời ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập học đường và triển khai đề án xây dựng “xã, phường không ma túy”, Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Lương Sơn và Ban Giám hiệu Trường THCS Lương Sơn tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Thầy giáo Lê Đình Hoán, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Sơn chia sẻ: “Trước các nguy cơ, diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, nhất là sự xuất hiện của nhiều loại ma túy mới hiện nay đang trở thành nỗi lo lắng của không chỉ các bậc phụ huynh, giáo viên nhà trường, mà của toàn xã hội. Hoạt động tuyên truyền đã giúp học sinh nhận biết các loại ma túy hiện nay, đặc biệt là những loại ma túy mới được ngụy trang dưới dạng thực phẩm như bánh, kẹo, nước uống, thuốc lá điện tử...; đồng thời, giúp các em học sinh hiểu rõ hậu quả và tác hại nghiêm trọng của ma túy đối với trí lực và sức khỏe con người. Những hình ảnh, câu chuyện thực tế được giới thiệu tại buổi tuyên truyền đã góp phần minh chứng sinh động, giúp học sinh nâng cao cảnh giác và biết cách phòng tránh, từ đó góp phần chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không ma túy, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và hướng đến mục tiêu xây dựng “xã Lương Sơn không ma túy”.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay 100% trường học trong tỉnh đều xây dựng được chương trình giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội phù hợp với đặc điểm của từng trường và từng địa phương; tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hội thảo chuyên đề, thi tìm hiểu về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và mại dâm cho học sinh và giáo viên; tổ chức tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên hiểu rõ về hiểm họa của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, các loại ma túy mới), từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa.

Để nhà trường không chỉ là nơi truyền thụ tri thức mà còn là pháo đài đầu tiên, vững chắc trong việc bảo vệ học sinh trước những nguy cơ tiềm ẩn, nhiều trường học đã chủ động xây dựng đường dây nóng và hòm thư tố giác để tiếp nhận thông tin về các hành vi liên quan đến tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, chính quyền địa phương để tăng cường công tác phòng ngừa và phát hiện tội phạm ma túy trong học đường, từ đó xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, không ma túy và tệ nạn xã hội.

Bài và ảnh: Linh Hương