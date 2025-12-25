Kịp thời ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ Công an xã Thiệu Hóa, đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân tránh bị thiệt hại số tiền lớn.

Tại cơ quan Công an, ông Trần Văn N. được cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thiệu Hóa tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 12 giờ ngày 22/12, một người đàn ông lớn tuổi đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để làm thủ tục rút tiền tiết kiệm. Trong quá trình giao dịch, người này có biểu hiện hoang mang, lo lắng, liên tục nghe và gọi điện thoại.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên bưu điện đã kịp thời thông báo và phối hợp với Công an xã Thiệu Hóa để xác minh.

Qua xác minh, Công an xã Thiệu Hóa xác định người đàn ông là ông Trần Văn N. sinh năm 1962, trú tại thôn Trung Thôn, xã Thiệu Quang.

Làm việc với cơ quan Công an, ông N. cho biết, vào buổi sáng cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng và thông báo tài khoản ngân hàng của ông “liên quan đến một vụ án lừa đảo”. Đối tượng này đe dọa ông N. sẽ bị bắt giữ nếu không chuyển số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Trước những lời đe dọa của đối tượng, ông N. rất hoang mang, lo lắng nên đã đến Bưu điện xã Thiệu Hóa để rút số tiền tiết kiệm 230 triệu đồng để chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng.

Rất may, nhờ sự cảnh giác của nhân viên bưu điện và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Thiệu Hóa, vụ việc đã được ngăn chặn, giúp ông N. và gia đình tránh bị thiệt hại về tài sản.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, Tổ công tác của Công an xã Thiệu Hóa phát hiện bà Vũ Thị K., sinh năm 1955, trú tại thôn Xuân Quan có biểu hiện bất thường khi đứng trước Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thiệu Hóa. Lúc này, trên tay bà K. cầm một tập tiền mệnh giá 500 nghìn đồng. Ngay lập tức, Tổ công tác đã hỏi thăm tình hình của bà K.

Qua làm việc, Công an xã xác định, bà K. đang bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng gọi điện đe doạ, thao túng tâm lý.

Bà K. trình bày, khoảng 14 giờ ngày 11/12, bà nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng là “cán bộ điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa”, thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3 tỷ đồng và yêu cầu bà phải hợp tác để điều tra.

Các đối tượng đe doạ và yêu cầu bà K. phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Do lo sợ nên bà đã làm theo hướng dẫn của các đối tượng, mang 2 chỉ vàng đi bán được số tiền 28 triệu đồng, đồng thời chuẩn bị rút số tiền tiết kiệm 300 triệu đồng để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Khi bà K. chuẩn bị vào ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền thì được tổ công tác Công an xã Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Qua 2 vụ việc trên, Công an xã Thiệu Hóa khuyến cáo người dân luôn đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng; không chuyển tiền khi nhận được các cuộc gọi xưng danh cơ quan Công an, Toà án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân... Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh và kịp thời báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.

Quốc Hương và CTV