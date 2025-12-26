Xét xử Vi “Ngộ” về tội trốn thuế

Sáng 26/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai Nguyễn Văn Vi, tức Vi “Ngộ” (SN 1981, trú tại phường Hạc Thành) cùng đồng phạm về hành vi trốn thuế.

Quang cảnh phiên tòa.

Liên quan trong vụ án này còn có vợ Vi “Ngộ” là Phạm Thị Hương Giang (SN 1981) và Nguyễn Thế Thuật (SN 1963), ở phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Hội đồng xét xử do Thẩm phán Ngô Thị Hà, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh làm chủ tọa phiên tòa.

Hội đồng xét xử điều hành phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào khoảng cuối tháng 6/2024, vợ chồng Vi “Ngộ” thỏa thuận để mua lại căn nhà của ông Nguyễn Thế Thuật tại địa chỉ 136 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành với giá 13 tỷ đồng. Trong thỏa thuận, bên mua là vợ chồng Giang - Vy phải nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cùng lệ phí trước bạ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tuy nhiên, đến khi làm thủ tục mua bán, vợ chồng Vi đã nhờ người quen soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên với mức giá là 3,75 tỷ đồng. Sau đó, Giang đã chuyển cho gia đình ông Thuật số tiền mua căn nhà là 13 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng.

Căn cứ hành vi của các bị cáo, phần tranh tụng tại phiên tòa cũng như tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù; Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật bị xử phạt 100 triệu đồng mỗi bị cáo.

Quang cảnh phiên tòa.

Tòa cũng truy thu để xung ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền trốn thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ bị thất thoát trong vụ án với 231,25 triệu đồng.

Được biết, ngoài tội danh trốn thuế, Vi “Ngộ” còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố với các tội danh: Đưa hối lộ và môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Vi cùng đồng phạm trong các vụ án này sẽ được Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức công khai trong thời gian tới.

Đồng Thành