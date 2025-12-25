Xử phạt 2 phụ nữ điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, shipper không gắn biển số xe qua phản ánh của người dân

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát động người dân tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh về hành vi vi phạm TTATGT đến cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Hình ảnh 2 phụ nữ điều khiển xe mô tô vi phạm TTATGT được người dân phản ánh trên mạng xã hội.

Trong 3 ngày (từ 15/12 đến 18/12/2025), trên mạng xã hội và qua số điện thoại của đồng chí Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, người dân đã cung cấp thông tin nhiều trường hợp vi phạm TTATGT trên địa bàn phường Hạc Thành, như: 2 người phụ nữ điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lấy khẩu trang che biển số, điều khiển xe lạng lách đánh võng trên đường; 1 phương tiện xe ô tô đi ngược chiều trên đường Bùi Khắc Nhất hay 1 shipper chuyên đi giao hàng trên địa bàn điều khiển xe không gắn biển số... Tất cả hành vi vi phạm này đều tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng xác minh thông tin, hình ảnh do người dân cung cấp. Qua đó xác định rõ hành vi vi phạm của từng trường hợp.

Cụ thể, trường hợp người phụ nữ điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm là Lương Thị H, sinh năm 2007, trú tại xã Xuân Bình chở theo sau là Lang Thị Q, sinh năm 2011, trú tại xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hoá. Ngoài lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, chiếc xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, người điều khiển không có giấy phép lái xe, không thực hiện đúng quy định về biển số, điều khiển xe lạng lách trên đường bộ.

Trường hợp khác, xe ôtô biển kiểm soát 36A-145.89 do Lê Văn Đ, sinh năm 1989, trú tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hoá là chủ phương tiện vi phạm đi ngược chiều trên đường một chiều.

Còn trường hợp shipper giao hàng là Ngô Đăng H, sinh năm 2004, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá điều khiển xe mô tô vi phạm không gắn biển số, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có giấy phép lái xe.

Với các hành vi vi phạm của các phương tiện, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương