Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa phát thông báo lần 2, tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 4/12/2025, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo lần 1 về việc tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp đối với 117 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.

Tuy nhiên, đến nay không có trường hợp người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện đến Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa để liên hệ giải quyết.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo lần 2 để người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện đến Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa (lô BC, khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Hàm Rồng) để giải quyết.

Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo (16/12/2025), nếu người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện không đến giải quyết hoặc không nhận được trả lời bằng văn bản của Công an các đơn vị, địa phương liên quan thì Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành thủ tục tịch thu phương tiện và xử lý theo quy định.

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐÃ QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ

NM