Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

NM
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa phát thông báo lần 2, tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa phát thông báo lần 2, tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 4/12/2025, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo lần 1 về việc tìm chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp đối với 117 phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.

Tuy nhiên, đến nay không có trường hợp người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện đến Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa để liên hệ giải quyết.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo lần 2 để người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện đến Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa (lô BC, khu đô thị Bắc Cầu Hạc, phường Hàm Rồng) để giải quyết.

Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo (16/12/2025), nếu người vi phạm, chủ phương tiện hay người đại diện hợp pháp của phương tiện không đến giải quyết hoặc không nhận được trả lời bằng văn bản của Công an các đơn vị, địa phương liên quan thì Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành thủ tục tịch thu phương tiện và xử lý theo quy định.

DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐÃ QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

Tìm chủ sở hữu 117 phương tiện vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ

NM

Từ khóa:

#Phương tiện #công an tỉnh Thanh Hóa #Vi phạm #Cảnh sát cơ động #Tìm chủ sở hữu #Tạm giữ #quá thời hạn #Thông báo

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Xử phạt 2 phụ nữ điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, shipper không gắn biển số xe qua phản ánh của người dân

Xử phạt 2 phụ nữ điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, shipper không gắn biển số xe qua phản ánh của người dân

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát động người dân tích cực tham gia phát...
Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Siết chặt kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

An ninh trật tự
(Baothanhhoa.vn) - Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nhất là những tháng cuối năm, lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục ra quân xử lý quyết liệt, tập trung lỗi vi phạm nồng độ cồn, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh