Rộn ràng ngày tựu trường, FPT School Thanh Hóa khởi động hành trình học tập sâu sắc để yêu thương

Sáng 18/8, Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Thanh Hóa (FPT School Thanh Hóa) ngập tràn sắc cam rực rỡ trong lễ tựu trường năm học 2025 – 2026. Lễ tựu trường đánh dấu khởi đầu cho hành trình học tập sâu sắc để yêu thương thông qua các hoạt động đa dạng trải nghiệm bổ ích.

Lễ tựu trường đánh dấu khởi đầu cho hành trình học tập sâu sắc để yêu thương qua đa dạng trải nghiệm bổ ích tại FPT School Thanh Hóa.

Lễ tựu trường diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp với sự hiện diện của các thầy cô giáo và toàn thể học sinh và phụ huynh của nhà trường.

Ngay từ những phút đầu tiên, các “tân binh K2” đã cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm chu đáo từ thầy cô và anh chị K1. Những nụ cười nồng hậu, cái đập tay gắn kết và bầu không khí sôi động đã giúp các em nhanh chóng xoá tan bỡ ngỡ, tự tin hòa mình vào đại gia đình FPT School.

Tại buổi lễ, thầy Vũ Hồng Quân, Hiệu trưởng FPT School Thanh Hóa - chia sẻ: “Năm nay với chủ đề Deep learning with love, thầy mong muốn FPT School tại Thanh Hóa sẽ là nơi cho các bạn niềm vui mỗi ngày đến trường. Ở đây các bạn sẽ tìm thấy sự sẻ chia, yêu thương và sẽ cùng nhau học tập sâu sắc qua các trải nghiệm để trưởng thành mỗi ngày.”

Với chủ đề “Deep learning with love – Học sâu sắc để yêu thương”, năm học 2025 - 2026 với các học sinh FPT Schools hành trình khám phá tri thức sâu sắc qua trải nghiệm, làm chủ công nghệ, đồng thời nuôi dưỡng sự thấu hiểu và lan tỏa yêu thương để xây dựng cộng đồng hạnh phúc.

Ngay sau lễ tựu trường, học sinh toàn trường sẽ bước vào hai tuần lễ định hướng (Orientation Week) sôi động, với chuỗi hoạt động đặc sắc, giàu trải nghiệm, giúp học sinh gắn kết, tái tạo năng lượng và sẵn sàng bứt phá năm học mới.

Những hoạt động nổi bật mà học sinh sẽ cùng nhau trải nghiệm như:

Giải mã văn hóa, nội quy FPT Schools: Học sinh cùng nhau tìm hiểu văn hoá, giá trị cốt lõi và các quy tắc ứng xử để xây dựng môi trường học tập kỷ luật, thân thiện, đầy hứng khởi.

Nhập vai chiến sĩ: Học sinh THCS & THPT sẽ cùng nhau hóa thân thành những chiến sĩ bộ đội và trải nghiệm môi trường quân đội, rèn luyện tính kỷ luật và khả năng thích nghi.

Trải nghiệm nghệ thuật truyền thống:Trực tiếp trải nghiệm các trò chơi dân gian, tự tay làm các sản phẩm nghệ thuật truyền thống từ đó thêm yêu các di sản văn hoá và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Trang bị kỹ năng an toàn: Học sinh toàn trường được trang bị kỹ năng an toàn xe tuyến, PCCC và sơ cấp cứu - những kỹ năng cần thiết khi gặp tình huống bất ngờ. Song song với đó, các bạn cũng được trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn thông tin mạng.

Khám phá xu hướng nghề nghiệp tương lai: Học sinh được tham gia các buổi workshop khám phá bản thân và giải mã nghề nghiệp, từ đó giúp các bạn sớm định hình được nghề nghiệp phù hợp với sở thích, thế mạnh và khả năng của bản thân.

Tham gia sự kiện Wonder Fschool mùa 2:Hòa mình vào các gian hàng độc đáo, ấn tượng từ công nghệ tới nghệ thuật và thể thao.

Mỗi trải nghiệm là một mảnh ghép giúp học sinh FPT School Thanh Hoá tự tin bước vào hành trình học tập đầy năng lượng và bản lĩnh.

Lễ tựu trường 2025 – 2026 không chỉ là ngày hội chào đón học sinh nhập học, mà còn là cột mốc khởi động hành trình học tập sâu sắc để yêu thương. Với sự đồng hành tận tâm của thầy cô giáo và tinh thần học tập chủ động của các Fschoolers, FPT School Thanh Hóa hứa hẹn một năm học bứt phá, bùng nổ.

Thảo Nguyên - Thu Hà (CTV)