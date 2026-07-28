Quy định về thi hành Điều lệ Đảng

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Quy định số 208-QĐ/TW quy định các nội dung về hệ thống tổ chức của Đảng; nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; đảng viên; tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam; kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật; Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội; tài chính của Đảng.

Theo Quy định số 208-QĐ/TW (Quy định), hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã (gồm: Xã, phường, đặc khu), cấp tỉnh, thành phố và cấp Trung ương.

Đây là hệ thống tổ chức cơ bản của Đảng có chức năng lãnh đạo toàn diện ở mỗi cấp và của toàn Đảng. Việc thành lập tổ chức đảng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội: Ở cấp Trung ương, thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ở các tỉnh, thành phố (gọi chung là cấp tỉnh), thành lập đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, thành phố và đảng bộ ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Thí điểm thành lập đảng bộ hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, thành phố trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh.

Ở xã, phường, đặc khu (gọi chung là cấp xã), cấp ủy cấp tỉnh quyết định thành lập tổ chức đảng xã, phường, đặc khu là đảng bộ cơ sở trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam theo quy định của Bộ Chính trị. Việc lập tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng, đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở ở các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc có vị trí quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.

Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng, Quy định nêu rõ một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Về quy chế làm việc của cấp ủy, Bộ Chính trị ban hành quy chế làm việc mẫu của các đảng ủy trực thuộc Trung ương. Ban Bí thư ban hành quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy, của đảng ủy cơ sở; cấp ủy trực thuộc Trung ương ban hành quy chế làm việc mẫu của đảng ủy trực thuộc cơ sở, đảng ủy bộ phận và chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Về thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, theo Quy định, hằng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh, ban thường vụ đảng ủy cơ sở, đảng ủy trực thuộc cơ sở, đảng ủy bộ phận, chi bộ, ủy ban kiểm tra phải tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; có kế hoạch, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Cuối nhiệm kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra, cấp ủy viên các cấp, chi ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, tập thể lãnh đạo cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của cấp ủy các cấp phải tiến hành tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội.

Đối với đảng viên, Quy định quy định rõ về tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng. Về tuổi đời, tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng); việc kết nạp vào Đảng những người hơn 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định. Về trình độ học vấn, người vào Đảng phải hoàn thành chương trình giáo dục bậc trung học cơ sở trở lên; đối với trình độ học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn,... không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn của Ban Bí thư.

Quy định cũng nêu rõ một số quy định cụ thể về Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ.

Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy chế, quy định về công tác cán bộ và thông qua các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập để lãnh đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các quyết định của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đề xuất và tổ chức thực hiện các quyết định của tập thể về cán bộ và công tác cán bộ trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cán bộ, đảng viên tổ chức quán triệt, thực hiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc nghiên cứu để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của Đảng, những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ để cụ thể hóa những quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Quy định số 208-QĐ/TW có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với nội dung Quy định này đều bãi bỏ.

Nguồn: https://nhandan.vn/quy-dinh-ve-thi-hanh-dieu-le-dang-post978340.html