Bản hùng ca từ lòng trung thành tuyệt đối

Hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Nhân dân Việt Nam anh hùng: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, lực lượng công an Thanh Hóa ngoài nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng, đảm bảo ANTT trên địa bàn còn tích cực tham gia cứu dân và hướng dẫn Nhân dân sơ tán đến nơi an toàn (1972).

Trong kháng chiến chống Pháp, Công an Thanh Hóa kiên cường bám trụ địa bàn, dũng cảm đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, trấn áp phản cách mạng; bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân; lập nhiều chiến công oanh liệt.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và chuyển sang thời kỳ xây dựng CNXH. Ở miền Nam tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của cách mạng, lực lượng công an Thanh Hóa lại phải đương đầu với âm mưu thâm độc của Pháp, Mỹ phá hoại Hiệp định Giơnevơ. Chúng tăng cường hoạt động gián điệp, biệt kích, kích động bọn phản động lợi dụng đạo Thiên chúa cưỡng ép giáo dân di cư vào Nam. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng công an Thanh Hóa đã sát cánh cùng quân, dân trong tỉnh vận động quần chúng đấu tranh chống địch dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân vào Nam; phá tan vụ bạo loạn vũ trang và trừng trị bọn phản động lợi dụng đạo Thiên chúa ở Ba Làng (thị xã Nghi Sơn cũ); triệt phá và trừng trị bọn phản động cũ nhen nhóm tổ chức phản động mới do Lường Mạnh Huân cầm đầu; phát động quần chúng đấu tranh, tiến hành truy quét và làm tan rã nhiều ổ nhóm phỉ hoạt động ở miền núi, phá tan âm mưu “Xưng vua” ở Pù Nhi (huyện Mường Lát cũ); bắt gọn nhiều toán gián điệp, biệt kích của địch nhảy dù xuống: Đồng Lách xã Trường Lâm, Đại Thủy xã Trúc Lâm (nay là phường Trúc Lâm); xã Phú Lệ (Quan Hóa cũ), giữ vững an ninh trật tự (ANTT), góp phần tích cực phục vụ nhiệm vụ cải tạo và xây dựng CNXH ở miền Bắc.

Trong 2 lần giặc Mỹ leo thang phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân, Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm, giao thông huyết mạch của cả nước nên địch oanh tạc, bắn phá suốt ngày đêm. Trong mưa bom bão đạn của kẻ thù, lực lượng công an Thanh Hóa đã sát cánh cùng quân, dân trong tỉnh đập tan nhiều âm mưu phá hoại, hoạt động gián điệp biệt kích, chiến tranh tâm lý của đế quốc Mỹ và tay sai, bắt gọn nhiều toán gián điệp, biệt kích nhảy dù xuống Pù Cọ (xã Trung Hạ), xã Công Bình, huyện Nông Cống cũ, xâm nhập vào đảo Biện Sơn (thị xã Nghi Sơn cũ) thu nhiều vũ khí, điện đài, phương tiện hoạt động, góp phần bảo vệ an toàn vùng biên giới, hải đảo, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, các cơ quan đầu não của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các phái đoàn quốc tế đến thăm, làm việc tại Thanh Hóa.

Cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa (kể cả lực lượng công an xã, bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp...) đã ngày đêm kiên cường bám trận địa, bám cầu phà, nêu cao tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, không sợ hy sinh, gian khổ vượt qua bom rơi, lửa đạn vô cùng ác liệt, vừa sơ tán dân, vừa chỉ huy cho những đoàn xe qua các trọng điểm bắn phá ác liệt của giặc Mỹ, đảm bảo giao thông thông suốt vận chuyển, chi viện cho tiền tuyến lớn. Đồng thời bảo vệ tốt nội bộ, bảo vệ các lực lượng vũ trang, bảo vệ tài sản XHCN, tính mạng, tài sản Nhân dân, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sự thiệt hại về người và của do địch gây ra.

Trong thời kỳ này, lực lượng công an Thanh Hóa đã trực tiếp tham gia chiến đấu hàng trăm trận, cứu sống hàng nghìn người, cứu chữa và bảo vệ an toàn hàng vạn tấn lương thực, xăng dầu, vũ khí, đạn dược và phương tiện vận tải chi viện kịp thời cho tiền tuyến. Nhiều tấm gương chiến đấu, hy sinh anh dũng như liệt sĩ Lê Văn Hanh, Võ Đình Đa, Nguyễn Văn Thuần, Nguyễn Xuân Văn, Đặng Văn Thư... đã gắn liền với những địa danh lịch sử Hàm Rồng - Núi Ngọc, Phà Ghép, Đò Lèn và mãi mãi còn in đậm trong ký ức của mỗi người dân xứ Thanh.

Với tinh thần: Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an Thanh Hóa đã chi viện nhiều đợt với 375 cán bộ, chiến sĩ cho chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế tại các nước Lào, Campuchia. Trong đó 111 đồng chí đã anh dũng hy sinh, nhiều đồng chí bị thương đã để lại một phần máu xương trên các chiến trường, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Thanh Hóa.

Ghi nhận những cống hiến to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Công an tỉnh Thanh Hóa có 5 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; nhiều tập thể và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân, huy chương các hạng.

Trong thời kỳ đổi mới, Công an Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Bộ Công an, các cấp ủy, chính quyền, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ sớm, từ xa. Trên lĩnh vực công tác an ninh, Công an Thanh Hóa đã chủ động triển khai có hiệu quả hàng trăm đề án, kế hoạch công tác chuyên sâu, góp phần đảm bảo tốt ANTT tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc Mông, an ninh tuyến biển, các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, an ninh trên các lĩnh vực tôn giáo, kinh tế, nội bộ, an ninh nông thôn.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, Công an Thanh Hóa đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung tấn công mạnh các đường dây, tổ chức, các băng nhóm, đối tượng hoạt động phạm tội; triệt xóa cơ bản các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động “tín dụng đen”, băng nhóm tội phạm can dự vào lĩnh vực kinh tế. Chỉ đạo quyết liệt, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới của các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm hoạt động trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, với phương châm “bám nghiện mà đánh”, từ người nghiện để phát hiện, mở rộng đối tượng mua bán, các điểm, tụ điểm, đường dây mua bán trái phép trên địa bàn; xác lập chuyên án chung đấu tranh với tội phạm về ma túy, trong đó đã triệt xóa nhiều điểm phức tạp tồn tại lâu năm, nhiều vụ án lớn được Bộ Công an biểu dương.

Tự hào và phát huy truyền thống anh hùng, với niềm tin, khí thế và quyết tâm cao, lực lượng công an Thanh Hóa luôn khắc ghi lời Bác, tiếp tục phấn đấu lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, luôn xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, tin cậy bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Bài và ảnh: Quốc Hương