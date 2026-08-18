Từ truyền thống Anh hùng đến hình mẫu đổi mới

Có những phần thưởng ghi nhận những chiến công của quá khứ, nhưng cũng có những phần thưởng mang ý nghĩa khẳng định một truyền thống để tiếp tục soi sáng hiện tại và dẫn đường cho tương lai. Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước được trao tặng cho Công an tỉnh Thanh Hóa không chỉ là sự tôn vinh xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, mà còn là sự khẳng định sức sống bền vững của một truyền thống cách mạng đã và đang được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong thời bình.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Thanh bám sát địa bàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân. Ảnh: Đình Hợp

Đổi mới tư duy - động lực viết tiếp bản hùng ca trong thời bình

Nếu truyền thống Anh hùng là nền tảng làm nên bản lĩnh của lực lượng công an Thanh Hóa, thì đổi mới tư duy chính là động lực tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hòa bình. Giá trị của truyền thống không chỉ được gìn giữ bằng niềm tự hào về quá khứ, mà còn được khẳng định bằng năng lực thích ứng trước những yêu cầu mới của thực tiễn, bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của quê hương lên trên hết.

Quá trình CNH, HĐH làm đổi thay nhanh chóng diện mạo của quê hương, nhưng đồng thời cũng đặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trước những thách thức mới: tội phạm có tổ chức, ma túy xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao đến các hành vi xâm phạm an ninh kinh tế, an ninh mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống. Thực tiễn đó đòi hỏi lực lượng công an Thanh Hóa phải lựa chọn hướng đi mang tính đột phá: lấy đổi mới tư duy làm khâu then chốt, lấy cải cách hành chính làm động lực, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác. Đây không chỉ là sự thay đổi về phương pháp làm việc mà còn là bước chuyển căn bản từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, từ xử lý công việc theo quy trình sang đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Một dấu ấn nổi bật là việc triển khai Đề án 83 về cải cách hành chính, tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong toàn lực lượng. Nhiều mô hình sáng tạo được hình thành như công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân; xây dựng tính nhân văn trong Công an Thanh Hóa; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”; giao ban trực tuyến; ấn số đăng ký phương tiện bằng máy tính để phòng ngừa tiêu cực; tăng cường phân cấp cho công an cơ sở (thủ tục làm hộ chiếu, phòng cháy, chữa cháy, phân loại vân tay...), ứng dụng kỹ thuật số vào công tác công an...

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân của Chủ tịch nước tặng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa (tháng 7/2025). Ảnh: Đình Hợp

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng mô hình, mà ở triết lý xuyên suốt: minh bạch hơn trong quản lý, gần dân hơn trong phục vụ, chủ động hơn trong tháo gỡ khó khăn. Những đổi mới ấy góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, hạn chế khâu trung gian, tăng trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và tạo phong cách làm việc công khai, chuyên nghiệp, thân thiện. Nhiều mô hình của Công an Thanh Hóa đã được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và nhân rộng trong toàn lực lượng, cho thấy đổi mới đã dần trở thành phương thức hành động. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào kết quả cải thiện năng lực cạnh tranh và xây dựng nền hành chính phục vụ của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây.

Viết tiếp truyền thống Anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới

Nếu truyền thống Anh hùng là nền móng làm nên bản lĩnh của Công an Thanh Hóa, thì đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến chính là con đường để truyền thống ấy tiếp tục được bồi đắp và tỏa sáng trong thời đại mới. Mỗi giai đoạn lịch sử đều có những yêu cầu khác nhau, nhưng điểm chung xuyên suốt là trách nhiệm đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết. Đó cũng là sợi chỉ đỏ kết nối các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa từ những năm tháng chiến tranh đến công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự không còn giới hạn trong phạm vi đấu tranh với các loại tội phạm truyền thống mà mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới như an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh kinh tế, an ninh đầu tư, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và các nguy cơ an ninh phi truyền thống. Điều đó đòi hỏi lực lượng công an không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải có tư duy quản trị hiện đại, năng lực dự báo chiến lược, khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ và kỹ năng phối hợp liên ngành để chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả mọi tình huống phát sinh.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (ở giữa) trải nghiệm tiện ích chuyển đổi số trong Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Hợp Tiến. Ảnh: Hà Phương

Nhận thức rõ yêu cầu đó, Công an Thanh Hóa đã và đang tập trung xây dựng lực lượng theo tinh thần “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, lấy con người là trung tâm, lấy khoa học - công nghệ làm động lực và lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm mục tiêu. Việc triển khai đồng bộ Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong các mặt công tác công an, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong phương thức quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Song song với đó, việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy, củng cố thế trận an ninh Nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc đã góp phần đưa công tác bảo đảm an ninh, trật tự đến gần hơn với cơ sở. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là người bạn của Nhân dân, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Chính sự gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và phục vụ dân đã tạo nên nguồn sức mạnh bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an Thanh Hóa trong lòng Nhân dân.

Thực tiễn cũng cho thấy, ở bất cứ giai đoạn nào, sự phát triển của Thanh Hóa luôn gắn liền với yêu cầu giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Từ việc bảo vệ các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm an ninh cho Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, khu du lịch, đến việc đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Công an Thanh Hóa luôn khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng môi trường an toàn, ổn định để thu hút đầu tư và phát triển. Những đóng góp ấy tuy thầm lặng nhưng đã trở thành một phần quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, việc Công an tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới (giai đoạn 1997-2007) vào năm 2008 là minh chứng sinh động cho quá trình kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong điều kiện mới. Nếu danh hiệu Anh hùng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ghi dấu những cống hiến to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thì danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới khẳng định năng lực đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ sự nghiệp phát triển của quê hương và đất nước. Hai danh hiệu cao quý ở hai thời kỳ lịch sử khác nhau đã tạo nên một mạch nguồn liên tục, phản ánh sự phát triển không ngừng của lực lượng công an Thanh Hóa trên con đường phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi Thanh Hóa đang hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, yêu cầu đối với lực lượng công an ngày càng cao hơn. Bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ là giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân mà còn là tạo dựng niềm tin xã hội, bảo vệ môi trường đầu tư, bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế, góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại và phát triển bền vững. Đây chính là thước đo mới đối với bản lĩnh, trí tuệ và năng lực của lực lượng công an trong thời kỳ phát triển.

Phát huy truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng lực lượng công an Nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục viết nên những trang sử mới trong thời bình, thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua 3 nhất “Trung thành nhất, kỷ luật nhất, gần dân nhất” do Bộ trưởng Bộ Công an phát động. Ngày nay, đó là những chiến công trong bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân, giữ vững môi trường ổn định để phát triển, đồng hành cùng sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế của quê hương Thanh Hóa. Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để gìn giữ, phát huy và làm rạng danh truyền thống Anh hùng trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trung tướng, PGS, TS. Đồng Đại Lộc